Yağdır Mevla’m su

Covid19 salgını nedeniyle yaşanılan sorunlara bir de kuraklık eklenince tarım sektöründe faaliyet gösteren çiftçileri de güç durumda bıraktı.

Mayıs ayında da beklenilen yağışların düşmemesi nedeniyle bazı bölgelerde hasada erken başlandı, birçok il, ilçe, belde ve köylerde ise insanlar yağışların düşmesi için el açıp, dua ediyor. Kuraklık sebebiyle yeterli yağışın yeterince düşmemesi tarladaki ürünlerin büyük zarar görmesine neden oldu. Hububat alanlarında kuraklık nedeniyle bitki gelişimini tamamlayamazken, meyve ağaçlarının da büyük oranda zarar gördüğü belirtildi. Orta Anadolu’nun önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta kuraklık nedeniyle insanlar yağmur duasına çıkmaya devam ediyor. Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde gerçekleştirilen Yağmur Duası etkinliğine Yozgat Valisi Ziya Polat da katıldı. Sarıkaya İlçe Müftüsü Dr. Emrah Kandemir tarafından yaptırılan yağmur duası etkinliğinde Kaymakam Selami Işık, Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel de çiftçilerle birlikte yağmur yağması için dua etti. Yozgat’ın Saraykent, Çandır ilçeleri ile Boğazlıyan ilçesinin Sırçalı ve Uzunlu Beldelerin de de yağmur duasına çıkıldı. Yağmur yağması için dualar edildi, kurbanlar kesilip, yapılan etli pilavlar evlere tabaklarla dağıtıldı. •Haber Merkezi•