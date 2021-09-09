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Tarla günü yapıldı

Kayseri Şeker’de bu yıl 4’ncüsü gerçekleştirilen tarla günleri başladı. İki gün süreli etkinliklerde, pancar tarımında sürdürülebilirlik, yenilikçi gübre, ilaç, tohum ve damla sulama sistem uygulamaları temaları öne çıkarıldı.

09 Eylül 2021 Perşembe 00:22
Tarla günü yapıldı

Kayseri Şeker Sürdürülebilir Tarım Müdürlüğü tarafından ulusal ve uluslararası alanda ilaç, gübre tohum ve damla sulama konularında faaliyet gösteren firmaların katılımıyla,30 dönümlük deneme ve demonstrasyon sahasında gerçekleştirilen tarla günleri gerçekleştirildi. 
Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker’in Türkiye’de şeker sektöründe Çiftçinin sürdürülebilirlik değerlendirmesi (FSA) belgesi alan tek kuruluş olduğuna dikkat çekti. 2017 yılında 2 bin 500 ton ile başlayan sürdürülebilir şeker üretiminin bu yıl itibariyle 27 bin tona ulaşacağını ifade eden Başkan Akay, toplamda 60 bin ton sürdürülebilir şeker pazarlandığına vurgu yaptı. Akay, ‘’Tarım ürünlerine ihtiyaç her geçen gün artıyor. Toprağın üretim gücü ve verimliliği azalıyor. İmar uygulamaları verimli tarım alanlarını küçültüyor. Tuzluluk ve çoraklaşma artıyor. Su kaynakları azalıyor ve kirleniyor. Bütün bu benzeri sebepler sürdürülebilir tarımın önemini artırıyor. Çevreyi, doğal kaynakları, eko sistemi koruyan ve geliştiren bunu yaparken de en son tarımsal teknolojileri kullanarak tarımsal verimliliği ve karlılığı en üst seviyede sağlayan sürdürülebilir tarım vazgeçilmez noktaya gelmiştir. İnsanın temel ihtiyacı olan gıdayı yeterli, dengeli, temiz ve devamlı şekilde üretmeyi hedefleyen sürdürülebilir tarım için; hükümetler, işletmeler, bilim insanları, üniversiteler, mühendisler, marketler ve çiftçilerin ortak çalışması gereken bütüncül sürdürülebilir tarım modelinin geliştirilmesi, zorunluluk haline gelmiştir’’ diye konuştu.  Tarla Günü etkinlikleri daha sonra deneme sahasında devam etti. Stantlar gezildi, ürünler incelendi.  Etkinliklerin bu bölümünde en çok ilgiyi Kayseri Şeker Ar-Ge Merkezi tarafından geliştirilen Tarım Robotu gördü. 

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Tarla Günü Yapıldı
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