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Tarımı konuştular

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde tarım sektörü masaya yatırıldı.

03 Temmuz 2021 Cumartesi 00:10
Tarımı konuştular

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, ‘’İlçemize değer katmak için hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz’’ dedi. Yozgat Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Gürbüz, Dekan Yardımcısı Öğretim Üyesi Dr. Bekir Ayyıldız, Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Kocakaya toplantıda hazır bulundu. Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Öcal Öcalan, Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Demiroğlu ile birlikte diğer sivil toplum örgütü başkanları da toplantıya katıldı. Toplantıda ilçedeki tarım ve hayvancılık çalışmaları hakkında istişare de bulunuldu. Katılımcılar, tarım ve hayvancılığın gelişmesine yönelik katkıda bulundu.

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Tarımı Konuştular
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