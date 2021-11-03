TARIMDA SONUÇ OLUMLU

Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta uygulamaya konulan alternatif ürün projesi kapsamında bu yıl deneme amaçlı ekilip, hasat edilen ürünlerden olumlu sonuçlar alındı. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından, tarım alanlarında ürünün çeşitlendirilip, çiftçinin Pazar sorunu bulunmayan, bölgenin havasına, suyuna, toprağına uygun tohumların kullanılmasına yönelik yürüttüğü deneme ekimi çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, 2020/2021 ekim hasat döneminde, alternatif ürün olarak ekilip, hasat edilen Yulaf, Triticale yem bitkileri ile Lavanta ve mercimek çeşidi deneme çalışmaları gerçekleştirildi, kuraklığa rağmen kurak alanlardan elde edilen sonuçlar belli oldu. Sarıkaya ilçesinde toplam 60 dekarlık alana Yulaf ekildi. Kuru alandan dekardan 130 kilo ürün alındı. Yozgat’ın Divanlı, Fakıbeyli ve Pembecik köylerinde Triticale çeşit denemesi yapıldı. Divanlı’da 2 dekara ekilen tatlıcak97 isimli tohumdan dekardan 181 kilo ürün alınırken, Fakıbeyli’de Alperbey tohumundan dekardan 70 kilo ürün elde edildi. Pembecik köyünde ekilen Özer çeşidinden ise verim alınamadı. Yozgat merkez ve Şefaatli ilçesinde ise Lavanta deneme ekimleri gerçekleştirildi. Yozgat Merkez Sarıhacılı mahallesinde 7 dekar alanda yapılan deneme ekiminde dekardan 8 kilo ürün alındı. Şefaatli ilçesinin Osmanlı köyünde ise 6 dekar alanda ekimi yapılan lavanta hasadından dekardan 200 kilo ürün elde edildi. Yozgat Merkez Musabeyli köyündeki ekimden ise verim alınamadı. Boğazlıyan ilçesinin Gövdeceli köyünde Şahan cinsi mercimek denemesi yapılarak, dekardan 11 kilo ürün hasat edildi. Alternatif ürün projesi kapsamında önceki yıllarda bodur elma, tam bodur elma, kiraz ve şeftali bahçelerinin kurulup, kavun, karpuz, patates ekimlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapıldı. Bölgede ürün çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmaların devam ettiği hatırlatılarak, Yozgat'ın Türkiye'nin tam orta yerinde bulunması nedeniyle farklı iklimlerin etkilerinin görülebildiği, buna bağlı olarak da farklı bölgelere özel ürünlerden de olumlu sonuçlar alınabildiğinin altı çizildi. Yozgat’ın il sınırlarının bir kısmında Karadeniz, bir kısmı Doğu Anadolu, bir kısmın da ise Çukurova bölgesinde görülen iklimlerin yaşanmakta olduğuna vurgu yapılarak, ‘’Bu da tarımda alternatif ürünlerin çeşitlendirilmesini kolaylaştırmaktadır. Bu bağlamda daha çok mikroklima özelliği bulunan bölgelerde yetişebilen Bamya çeşitlerinin Yerköy ve Şefaatli ilçelerinde yetiştirilebilmektedir. Diğer bölgelerimizde de benzer ürünlerin üretimi mümkün. Deneme amaçlı ekimler yaparak, sonuçlar çiftçilerle paylaşılıyor’’ denildi. •Seyfi Çelikkaya•