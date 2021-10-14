Tarıma Akademik Destek

Yozgat Bozok Üniversitesi Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu öğretim elemanları tarafından TÜBİTAK-101 projesi kapsamında geliştirilen sistem, tarım sektörünün önemli bir sorununa çözüm olacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü uzmanlarından Dr. Numan Babaroğlu’nun yürütücülüğünü üstlendiği proje, Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu Öğretim elemanı UZEM Müdür Yardımcıları Öğretim Görevlisi Dr. Tolga Hayıt ve Öğretim Görevlisi Hüseyin Harmancı tarafından araştırılıp, geliştirildi. TÜBİTAK-1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında hazırlanan ‘Uzaktan Görüntüleme Sisteminin Geliştirilmesi ve Süne Tahmin Uyarı Sistemi’ne Entegrasyonu’ adlı proje, TÜBİTAK tarafından da desteklendi. Proje araştırmacılarından Öğretim Görevlisi Dr. Tolga Hayıt, ‘’Buğday stratejik bir ürün olup, insan ve hayvan beslenmesi için önemli bir besin kaynağıdır. Projemiz kapsamında buğdayın en önemli doğal düşmanı olan süne zararlısının modern yapay zekâ yöntemlerinden biri olan derin öğrenme ile takibini yaparak ülkemize ve çiftçilerimize faydalı bir sistem üretmek istiyoruz’’ dedi.

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ da, TÜBİTAK projelerinin kabul edilmesinden dolayı akademisyenleri tebrik etti. Karadağ, ‘’Üniversite olarak bilimsel çalışmalara ve TÜBİTAK projelerine büyük önem veriyoruz. Sunmuş oldukları projeleri TÜBİTAK tarafından kabul edilen araştırmacı akademisyenlerimizi ve Boğazlıyan Meslek Yüksek Okulu idarecilerimizi tebrik ediyorum. Akademisyenlerimizin daha nice önemli projelere imza atacaklarına olan inancımı ifade ederek, başarılarının devamını temenni ediyorum’’ diye konuştu.

