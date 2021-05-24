Süne mücadelesine devam

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü süne ile mücadelede görevli personel, buğday ekili alanlarında görülen süne zararlısından dolayı survey çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, süne iye mücadelede herhangi bir aksaklığa meydan vermeden kıymetlendirme çalışmalarının yapıldığını bildirdi. Özkaya, buğday alanlarındaki fenolojik gözlemlerde yapılarak çiftçilerin bilgilendirildiğini, çalışmaların sünenin biyolojik yaşam dönemince ve mücadele alanlarının tesbiti yapılana kadar devam edileceğini kaydetti.