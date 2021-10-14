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Süne ile Mücadele

Türkiye’nin en fazla hububat üretiminin yapıldığı iller arasında ilk sıralarda yer alan Yozgat’ta TÜİK verilerine göre 3 milyon 94 bin 619 dekar alanda 670 bin 513 ton buğday üretimi yapılıyor.

14 Ekim 2021 Perşembe 00:19
Süne ile Mücadele

 Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü il genelinde her yıl alan taraması yaparak, tespit yapıyor. Yozgat il genelinde oluşturulan ekipler, köylerde hububat ekili alanlarda, hububat başaklarındaki özsuyu emerek, yüzde 90’a varan zararlar veren süne ve kımıl haşeresine yönelik tespit ve mücadele çalışması yapıyor. Köylerdeki tarım alanlarını gezen teknik ekip, çiftçilerle bir araya gelip, ilaçla mücadele çalışmalarının hangi koşullarda, ne zaman yapılması gerektiği konularında da bilgilendirmede bulunuyorlar. Akademisyenlerin buluşu yaygınlaşmasıyla bu çalışmalar daha kısa sürede yapılabilecek.

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