SULAMAYA KOP’TAN DESTEK

Yozgat İl Özel İdaresi tarafından yatırım programına alınan üç ayrı küçük ölçekli kapalı devre sulama sistemiyle ilgili projeye, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından da mali destek verilmesi planlandı.

Yozgat İl Özel İdaresi, Türkmensarılar, Karalar ve Haydarbeyli bentlerinden tarım alanlarının kapalı devre sulama sistemiyle sulanabilmesi amacıyla toplam 7 milyon 240 bin lira tutarlı proje hazırlayıp, yatırım programına aldı. Yozgat Merkez Türkmensarılar köyü sulaması için Yozgat İl Özel İdaresi tarafından uygulanacak projeye 2 milyon 290 bin lira ödenek tahsis edildi. Sulama sistemi projesi ile 60.8 hektar tarım alanı sulanacak, 50 çiftçi ailesi yararlanacak. Karalar köyündeki proje için bir milyon 940 bin lira ödenek ayrıldı, 30 çiftçiye ait 24.1 hektar tarım alanı sulanacak. Haydarbeyli köyü sulama projesine 3 milyon 10 bin lira ödenek ayrıldı. 20 çiftçiye ait toplam 72.6 hektar tarım alanı sulanacak. Yeni yapılacak bent ve kapalı sistem tesisi ile mevcut alanların verimli, basınçlı bir şekilde sulanmasının sağlanacağı kaydedildi.

KOP'TAN DESTEK

Yozgat İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan küçük ölçekli üç proje için mali kaynak sağlayacak olan KOP İdaresi tarafından 2016-2021 yılları arasında 196 projeye 89 milyon 650 bin 793 lira hibe desteği sağladığı kaydedildi. Yozgat'ta yaklaşık 7 milyon 200 bin lira civarında sulamayla alakalı KÖSİP projelerine verilecek destek ile tarım alanları sulanıp, tarım sektöründeki verimliliğin, üründe çeşitliliği artırılması planlandı. Yapılan proje ile tarım alanlarının sulamasında tasarruf sağlanacağına da vurgu yapılarak, ‘’Su kullanımının çok önem arz ettiği zamanda sularımızı korumamız gerekiyor. En azından vahşi sulamadan vazgeçip kapalı sistem sulamaya geçilmesi zorunlu hale gelmiştir’’ denildi. Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta daha önce yapılan açık kanal sulama tesislerinden vazgeçilerek, kapalı devre sulama sistemine geçiş çalışmaları halen devam ediyor.