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Sorunları aktardı

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile görüştü.

11 Eylül 2021 Cumartesi 00:20
Sorunları aktardı

Bakanlıkta gerçekleşen görüşmede pancar çiftçisinin ve şeker sektörünün sorunları, çözümü noktasında görüş alışverişinde bulunuldu. Pancar Şekeri Üreticileri Derneği (PANŞEK) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Erence ve Başkanvekili Orhan Can’ın da katıldığı ziyarette Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile pancar çiftçisi ve şeker sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Ziyarete ilişkin açıklama yapan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, ‘’Sayın Bakamız ile pancar çiftçisi ve şeker sektörünün sorunları ve çözümleri konusunda durum değerlendirmesi yaptık. Bakanımızın yakın ilgisine ve çözüm odaklı yaklaşımına teşekkür ediyoruz’’ dedi.

Son Güncelleme: 10.09.2021 17:22
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Sorunları Aktardı
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