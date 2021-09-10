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Sonbahar Şap Kampanyası

Türkiye'nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat'ta son yıllarda verilen mali destekler ve teşviklerle hayvancılık sektörü de gelişmeye başladı. Hayvan varlığının arttığı Yozgat'ta küçükbaş hayvanlar kayıt altına alınıp, küpe takılırken, büyükbaş hayvanlarda sonbahar dönemi şap aşısı uygulamasına başlanıldı.

10 Eylül 2021 Cuma 00:39
Sonbahar Şap Kampanyası

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından, hayvan sağlığının korunmasına yönelik olarak her yıl ara vermeden ilk ve sonbahar dönemlerinde uyguladığı aşılama kampanyasını başlattı. Küçükbaş hayvanlara yönelik yürütülen aşılama çalışmalarının yanında büyükbaş hayvanlara yönelik de sonbahar şap aşısı uygulandığı kaydedildi. Hayvan Hastalıkları ile Mücadele programı kapsamında Şap Hastalığı ile mücadele amacıyla yılda iki kez olmak üzere ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde yapılan şap aşılama kampanyasının ilkbahar döneminin tamamlandığı, Sonbahar şap aşılama kampanyasının ise 15 Kasım 2021 tarihine kadar devam edeceği bildirildi. Halk arasında ‘dabak’ diye de bilinen şap hastalığının, hayvanlarda et ve süt veriminde büyük kayıplara, genç hayvanlarda ölüme, gebe hayvanlarda ise yavru atmaya neden olduğu, meydana getirdiği ekonomik kayıplarla ülkemiz hayvancılığının önemli problemleri arasında olduğu hatırlatıldı. Aşılama çalışmaları hastalıktan korunmanın yanı sıra hayvan sevklerinde aşı şartının bulunması sebebiyle sevklerde sorun yaşanmaması açısından da gerekli olduğu hatırlatıldı. Aşılama çalışmalarının İlçe Müdürlükleri hayvan sağlığı ekipleri tarafından büyük bir titizlikle yürütüleceğinin altı çizilerek, il genelinde bulunan büyükbaş hayvan mevcudunun tamamının aşılanmasının hedeflendiği, bunu sağlamak için üreticilerin kampanya döneminde hayvanlarına aşı yaptırmaları, aşılama için gelen sağlık personeline yardımcı olmaları istendi. 

Anahtar Kelimeler:
Sonbahar Şap Kampanyası
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