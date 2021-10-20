Sektör buluşması

Yozgat Bozok Üniversitesi, sektör görüşmeleri kapsamında İstanbul ve Sakarya’dan gelen tekstil alanında faaliyet gösterip, ürettiği ürünleri ihracat eden işletmelerin yöneticileri ağırladı. Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, endüstriyel kenevir alanında ihtisaslaşan üniversitenin sektörel buluşmalarına yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi. Karadağ, ‘’Bu kapsamda Üniversitemiz, ihtisas üniversitesi olarak kenevir özelinde sektöre hem yön veriyor hem de öncülük etmeyi sürdürüyor’’ dedi. Karadağ, sektör görüşmeler kapsamında İstanbul ve Sakarya illerinde tekstil alanında faaliyet gösteren, ürettiği ürünleri ihracat eden Uğur Balkuv Triko şirketi yetkililerini ağırladı, yapılması planlanan işbirliğine ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu. Rektör Karadağ, firma temsilcilerinin hem keneviri üretme hem de işleme özelinde kurmayı planladıkları kenevir entegre işleme tesisine ilişkin fikir alışverişinde bulunduklarını aktardı. Rektör Karadağ, ‘’Firma yetkililerine kenevir saplarından lifleri ayırdıktan sonra kotonize edilerek onları işlenebilir ipliğe dönüştürecek bir tesis kurmalarını, kenevir ipliği üretmelerini ve bunun trikoya dönüştürülmesi noktasında da Avrupa’da pazar bulabileceklerini temsilcilerine ilettik. Bu tesisin ise Yozgat’ta kurulması halinde Yozgat Bozok Üniversitesi olarak Ar-Ge çalışmaları başta olmak üzere her türlü desteğe ve işbirliğine hazır olduğumuzu firma temsilcilerine beyan ettik’’ dedi. Ziyaret kapsamında Rektör Yardımcısı ve Kenevir Araştırmaları Koordinatörü Prof. Dr. Güngör Yılmaz ve firma temsilcileri üniversitenin kenevir deneme ekim alanında incelemelerde bulundu.