Şeker'de toplu sözleşme

Kayseri Şeker’de çalışan bin 163 işçiyi kapsayan, 2 yıllık toplu sözleşme çerçevesinde işçi maaşlarına sosyal yardımlarla birlikte toplamda yüzde 41.44 oranında zam yapıldı. Bu zam oranı Türkiye’deki tüm şeker fabrikaları arasında ilk sırada yer aldı. Kayseri Şeker’ de çalışan bin 163 sendikalı işçi toplu sözleşme sevinci yaşadı. Kayseri Şeker ile Şeker İş Sendikası arasında 29. Dönem Toplu İş Sözleşmesi törenle imzalandı. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, şeker sektörünün yaşadığı tüm sıkıntılara rağmen, Kayseri Şeker’in işçisine en yüksek maaşı verme iradesini ortaya koyduğuna dikkat çekti. Şeker İş Sendikası ile yapılan müzakerelerde anlaşılan zam oranına yönetim kurulu olarak da ilave yaptıklarını ifade eden Başkan Akay, ‘‘Aslında görüşmelerde bir sonuca varılmış, bu varılan sonuç üzerine yönetim kurulumuz bir değerlendirme yaptı. Sendika ile yapılan müzakereler, birinci 6 ayda yüzde 11 ikinci 6 ayda yüzde 5 üçüncü altı ayda yüzde 5 ve dördüncü 6 ayda yüzde 4 şeklinde sonuçlanmıştı. Ama yönetim kurulumuz dedi ki bizimde çalışanlarımıza bir ilave yapmamız haktır, doğrudur, gereklidir. Bütün zorluklara rağmen, bütün sıkıntılara rağmen, zarar ediyor olmasına rağmen, yönetim kurulu birinci 6 ay için yüzde 12 ikinci 6 ay için yüzde 6 üçüncü 6 ay için yüzde 6 ve dördüncü 6 ay için yüzde 5 olarak zam yapma kararı verdi. Bu toplamda aslında birleşik olarak yüzde 36’lık bir orana tekabül ediyor fakat sosyal yardımlarla beraber yüzde 41.44e tekabül ediyor. Bu oran da diğer fabrikalarla kıyaslandığı zaman Kayseri Şeker çalışanlarına en yüksek ücreti verme noktasındaki iradesini tekrardan tescil etmiş oldu. Allah hayırlı uğurlu eylesin. Alın terlerinin karşılığını ağız tadıyla yemeyi nasip etsin’’ diye konuştu. Şeker İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök ise törende yaptığı konuşmasında Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay’a gerek şeker sektörünün sıkıntıları konusunda tek başına verdiği mücadele ve gerekse işçi maaşlarına zam konusunda ortaya koydukları fedakarlıktan dolayı teşekkür etti.