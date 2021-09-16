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PATATES ÜRETiMi ARTTI

Farklı özelliklerdeki birçok patates çeşidi melezleme programına alınarak binlerce melez tohum elde edilmeye çalışılırken, üretim alanları da farklı illerde de üretim yaygınlaşmaya başladı. Yozgat'ta 2005 yılında deneme amaçlı ekimi yapılan patatesten istenilen verimi alarak, geçen yıl şeker pancarı ekimi yapıldıktan sonra nadasa bırakılan tarım alanlarına patates ekilmesine yönelik 'Patates üretimini geliştirme projesi' devreye sokuldu.

16 Eylül 2021 Perşembe 00:13
PATATES ÜRETiMi ARTTI

Türkiye’de patates üretiminde kalitenin ve dayanıklılığın artırılmasına yönelik bilimsel araştırmalar, deneme çalışmaları devam ederken, üretimin belirli bölgelerin dışına çıkması da sağlandı. Patates üretiminin en fazla yapıldığı Niğde, Konya ve Afyonkarahisar ile birlikte geçtiğimiz yıl 72 ilde yaklaşık 148 bin hektar alanda 5,2 milyon ton ürün alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tarla ve Bahçe Bitkileri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda, geçtiğimiz yıl patates üretimi açısından 0verimli bir sezonun geçirildiği belirtildi. Geçtiğimiz üretim sezonunda rekoltenin bir önceki yıla göre yüzde 4,4 artışla 5,2 milyon ton olarak gerçekleştiği, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı 1. tahminlerinde ise yüzde 1,9 oranında azalma yaşanarak, üretimin 5,1 milyon ton olmasının beklenildiği ifade edildi. Niğde, Konya ve Afyonkarahisar patates üretiminin, ülke üretiminin yüzde 36'sını ekim alanlarının ise yüzde 33'ünü oluşturduğuna da dikkat çekildi. Hazırlanan değerlendirme raporunda, 2021 yılı turfanda üretimlerinin Adana, Hatay ve İzmir/Ödemiş illerinde devam ettiği, verimli bir turfanda sezonu geçirilmekte olduğu hatırlatıldı. Patates ihracatının taze olarak yapılması yerine katma değeri yüksek olan dondurulmuş, işlenmiş ürün olarak yapılması için teşvik edilmesi, yönlendirilmesinin ülke ekonomisi açısından önemli olduğunun altı çizilerek, şöyle denildi:
‘’Bakanlığımızca yurt içi ve yurt dışı piyasalardaki fiyat değişimleri, stok yönetimi ve hasat durumu yakından takip edilmekte ve üreticilerimizi koruyacak her türlü tedbir gerek görüldüğü zaman ivedilikle alınmaktadır. Dünyada yaşanan pandemi nedeniyle toplu yemek tüketimlerinin gerçekleştiği turistik tesis, restoran, kafe gibi yerlerin kapalı olmasına bağlı olarak özelikle sanayilik patateste AB ülkeleri, ABD ve diğer birçok patates üreticisi ülkelerde üretim fazlası oluşmuştur. Pandemi nedeniyle yurt içi tüketimdeki daralmaya bağlı olarak depoda bulunan ürün arz fazlası oluşturmuştur. Erkenci ürün hasadının da başlaması ile birlikte depo ürününün piyasaya arz edilmesi, depo ürünü kayıplarının ve üretici mağduriyetinin önlenmesi amacıyla Bakanlığımız Toprak Mahsulleri Ofisi aracılığı ile arz fazlası patatesler üreticilerimizden alınarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılmıştır.’’
YERLİ VE MİLLİ ÇEŞİTLER
Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, yeni yerli ve milli patates çeşitlerinin geliştirilmesi için melezleme çalışmalarına devam ediyor. Özel seralarda farklı özelliklerdeki birçok patates çeşidi melezleme programına alınarak binlerce melez tohum elde ediliyor. Elde edilen bu melez tohumlardan ise yeni yerli ve milli patates çeşitleri elde edilerek ülke tarımına kazandırılıyor. Enstitü tarafından yürütülen ıslah çalışmaları kapsamında 2021 yılında, tek yumru, 6 yumru, 20 yumru, 120 yumru, Ön Verim ve Adaptasyon dikimleri yapılarak, teknik ekip tarafından gözlem ve kontrolleri yapılıyor. Niğde Patates Araştırma Enstitüsünce geliştirilen ‘Niğşah, Onaran, Saruhan, Nam, Leventbey, Muratbey, Nahita’ cinsi yerli patates tohumları Orta Anadolu illerindeki tarım alanlarında deneme amaçlı olarak ekimleri gerçekleştirildi. Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde ise 6 dönümlük alanda ekimler yapıldı. Yozgat’ta geçen yıl 6 bin 400 dekar olan patates ekim alanını bu yıl 10 bin dekara çıkartılması yönünde çalışmalar yapıldı. Yozgat'ta özellikle yerli ve milli çeşitlerin yaygınlaştırılması amacıyla son 3 yıldır deneme ekimlerinin yapıldığı kaydedildi. •HABER MERKEZİ• 

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PATATES ÜRETiMi ARTTI
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