PANCAR YERiNE PATATES

YOZGAT’ta şekerpancarına alternatif olarak önceki yıllarda ekimi yapılan patates, son yıllarda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün deneme ekimleriyle birlikte yaygınlaşmaya başladı. "Bu süre çok ciddi bir zaman dilimi. Ürünler tescil edildi. Burada kalmaması lazım. Geçtiğimiz yıl 30 bin ton patates üretiminin gerçekleştiği Yozgat’ta bu yıl üretimin daha fazla olması bekleniyor. Patates tohumunda dışa bağımlılığı sona erdirmek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğüne bağlı Niğde Patates Araştırma Enstitüsü tarafından Yozgat’ta ekimi gerçekleştirilen patates çeşitlerine bu yıl yenileri de eklendi. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, patates üretiminde yerli çeşitleri yaygınlaştırmak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında bu yıl da Boğazlıyan ilçesinde deneme amaçlı ekim yaptı. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, Boğazlıyan’da yerli patates tohumlarının dikimleri gerçekleştirildiğini, Niğde Patates Araştırma Enstitüsünce geliştirilen yerli ve milli 7 çeşit patates tohumlarının Yozgat genelinde yaygınlaştırılacağını söyledi. Özkaya, ‘’İlimizde yerli ve milli tohumlarla üretim yapılması için yoğun çalışmalar yürütmekteyiz. Bu amaçla Bakanlığımız Araştırma Enstitülerince geliştirilen çeşitler çiftçilerimizle birlikte demonstratif amaçlı olarak ekilmekte, hasat ve üretim aşamasında yapılan tarla ve tanıtım günleri ile çiftçilerimize tanıtılmaya ve yaygınlaştırılmaya çalışılmaktadır’’ dedi. Tarım İl Müdürü Özkaya, yıllardır patates üretiminde yabancı çeşitlerin kullanılmakta olduğunu da hatırlatarak, ancak Niğde Patates Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde ilk defa 2015 yılında 2 yeni çeşidin tescil edildiğini kaydetti. 2015 yılından günümüze kadar toplamda 10 farklı yerli ve milli patates çeşidinin tescil edildiğini de vurgulayan Özkaya, ‘’Fatih – Onaran 2015– Nahita – Ünlenen – Nam – Çağlı –Leventbey – Muratbey – Niğşah ve Saruhan’dır. Yapılan deneme ekimlerinde bu yerli çeşitlerimiz çiftçilerimiz tarafından verim ve kalite yönüyle benimsenmiştir. Araştırma Enstitüsünden temin ettiğimiz yerli ve milli patates tohumluklardan 7 çeşidin dikimlerini yapacağız. Bu çeşitlerin hepsi yemeklik çeşitlerdir. Bunlardan Nahita çeşidi 80 günlük yetişme periyodu ile hemen hemen ülkemizde hasat olgunluğuna erişen en erkenci çeşitlerden biri olup, üreticilerimizin yazlık üretim diye nitelendirdiği çeşitlerden birisidir’’ diye konuştu. Niğde Patates Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilmiş olan yerli patates çeşitlerinin öncelikle patates üreticisi çiftçiler tarafından tanınması, üretimi yapılarak Yozgat’ın patates üretimi konusunda önemli bir yere gelmesini amaçladıklarını anlatan Özdemir, ‘’İlimizde çok önemli miktarda bir sulanabilen arazilerimiz mevcuttur. Patates, bu sulanabilen alanlarda çiftçilerimize iyi gelir getirebilecek önemli bir üründür. Ayrıca bu arazide İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzle birlikte bu yıl bu demonstrasyon dikimini yaparak bu çeşitlerin İlimizde yayılmasına katkıda bulunan Boğazlıyan Ziraat Odası Başkanımız ve meslektaşımız Ziraat Mühendisi Hüseyin Demiroğlu’na teşekkür ediyorum. Çiftçilerimize yerli patates çeşitleri ile üretim yapmalarını tavsiye ediyoruz’’ ifadelerini kullandı. Daha sonra, patates tohumları makine yardımı ile toprakla buluşturuldu. •HABER MERKEZİ•