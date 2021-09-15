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Pancar avansı ödemeleri başladı

Pancar ekiminin başlangıcından bu yana verdiği tohum, gübre, ilaç, motorin gibi ayni ve ekim, çapa, bayram, sulama gibi nakdi avanslarla üreticiyi tarlada yalnız bırakmayan Konya Şeker, kampanya döneminin başlangıcından beri 10 kez avans ödemesi gerçekleştirirken, üreticiye desteğini nakit olarak yapacağı 11’inci avans ile sürdürüyor.

15 Eylül 2021 Çarşamba 00:05
Pancar avansı ödemeleri başladı

Konya Şeker yetkilileri Temmuz ayında verilen 57,2 Milyon Liralık nakit avanstan sonra şimdi de 11. destekleme avansı olan 57 Milyon liralık tutarın üreticilerin hesabına yattığını, dün öğleden sonra ise çiftçinin bankadan çekmeye başladığı açıklandı.
Konya Şeker yetkililerinin yaptığı açıklama sonrası kısa bir değerlendirmede bulunan PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, “Konya Şeker’in gündeminin birinci sırasında her zaman üretici ve üretim vardır. Diğer bütün konuların gündemdeki yeri ikinci sıradadır. Yani Konya Şeker için üretici ve üreticinin ihtiyaçları asli gündem, diğer her konu tali gündemdir. Dünyadaki ekonomik dalgalanmalardan, kuraklığa, pandemiden, piyasa hareketlerine kadar her konuda önce yaşanan hadisenin tarladaki üretime ve üreticiye etkisini ölçer biçer, hesabını yapar ve üreticinin şartlardan etkilenmeden kafası rahat şekilde üretimine devam edebilmesi için de imkânlarını zorlayarak üreticiye yapabileceği maksimum desteğini planlar. Bu sene kuraklık nedeniyle ekerken de hasatta da üreticinin yüzü gülmedi. Konya Şeker, 2 ayda yaptığı 2. nakit destekle bu dar günlerde üreticinin yüzüne en azından bir tebessüm kondurmaya çalışıyor. Çünkü Konya Şeker’in gündeminin birinci sırası her zaman üreticiye ve üreticinin ihtiyaçlarına tahsislidir. Bu ay içinde yapacağımız genel kurul ikincil bir gündem maddesidir. Konya Şeker’de gündem üreticidir, üretimdir, diğer bütün konular talidir'' denildi.

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Pancar Avansı ödemeleri Başladı
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