Ormanda sıklık bakımı

Yozgat Orman İşletme Müdürü Mustafa Çelik, Yozgat Orman İşletme Şefliği sınırlarında yürütülen ilk aralama ve Sıklık bakımı sahalarında incelemede bulundu. Sahalarında sıklık bakımı ve ilk aralama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Ormanda kuruyan, kırılan, devrilen ölmüş, ölmekte olan hastalıklı, zayıf ağaçların, ormanda dumansız yangın diye tabir edilen böcek zararlıları epidemi yapmasını önlemek, ormanların yok olmasını engellemek amacıyla kesimler yapıldığı bildirildi. Ağaç kesimlerinde hedefin ormanın iyiliği olduğuna vurgu yapılarak, ‘’Mevcut ağaçların sağlığı ve gençliğin teşviki için seyreltme yapılır. Besin ve güneş ışığı darlığı çeken ağaç büyüyemez. Seyreltme ile orman iyileşir, mevcut ağaçlar daha hızlı büyür, neticede piyasanın ihtiyacı olan en sağlıklı yapı malzemesi olan ahşap ve odun üretilir, binlerce insanımız istihdam edilir’’ denildi.