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Nohut’ta hastalık uyarısı

Yozgat’ta il genelinde nohut ekili alanlarda görülen hastalık nedeniyle çiftçiler uyarıldı.

23 Haziran 2021 Çarşamba 00:58
Nohut’ta hastalık uyarısı

Yozgat’ın Sarıkaya ve Saraykent ilçelerinde Ziraat Odası Mühendisleri tarafından ekili tarım alanlarında incelemelerde bulunuldu. Yozgat’ta iklim şartlarına bağlı olarak, mevcut yağışlar, nisbi nem oranındaki istikrarsızlık nedeniyle nohut ekili alanlarda yapılan tespitler neticesinde yaygın olarak antraknoz hastalığının başladığı tespit edildi. Çiftçilerin arazilerini kontrol ederek ilaçlı mücadele yapmaları istendi. Saraykent Ziraat Odası Başkanlığı, ‘’İlçemizin nohut ekili alanlarında görünen nohut antraknozu hastalığına karşı tespit ve tavsiye için gelen Sarıkaya Ziraat Odasından mühendis arkadaşlar gerekli kontrolleri yaptılar. İlaçlama tavsiyesinde bulundular’’ denildi.  Sarıkaya Ziraat Odası Başkanlığı da, ‘’Odamız teknik ekibi Nohut ekili alanlarda arazi kontrolü yaptı. Nohut antraknoz hastalığı bazı yerlerde çok ilerlemiş durumdadır. İlaçlamaya başlanılmalıdır’’ uyarısında bulundu. 

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Nohut’ta Hastalık Uyarısı
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