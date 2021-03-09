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Modern Hayvancılığa destek

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, bölge hayvancılığının gelişimine katkıda bulunmak, sürü yöneticileri ile hayvan refahını artırmak için hazırlanan projelere hibe desteklerini sürdürüyor.

09 Mart 2021 Salı 00:14
Modern Hayvancılığa destek

YOZGAT, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde illerinden oluşan Konya Ovası Projesi (KOP) Bölgesinde, tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak yenilikçi proje uygulamaları sahada etkisini göstermeye başladı.KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının 2020 yılında yayınlanan ‘KOP Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı’ kapsamında desteklenen ‘KOP Bölgesinde Sürü Refahını Arttırma Projesi’ Yozgat’ta hayata geçirilmek üzere başlatılan çalışmaların sonunu gelindi. Toplam bütçesi 568 bin 300 lira olan, 400 bin lirası KOP tarafından karşılanan proje ile Yozgat Merkez ve Merkeze bağlı köylerde 15 portatif küçükbaş hayvan çadırı kurulumlarına başlandı. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, kurum olarak küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine büyük önem verdiklerini, bu bağlamda koyunculuğun geliştirilmesi için doğrudan yada dolaylı birçok projeyi hayata geçirmeye çalıştıklarını söyledi. Özkaya, ‘’Hedefimiz küçükbaş hayvan sayımızı artarak, daha büyük bir ekonomik değere sahip olmasıdır. Çalışmalarımız bu yönde ilerliyor’’ dedi.  Özkaya, koyunculukla uğraşan üreticilerin teknolojiyi takip ettiklerini, artık yapılması uzun zaman alan yüksek maliyetli ağıllar yerine hayvan çadırını tercih ettiklerini bildirdi. Özkaya, ‘’Hayvan çadırı uygulamasına destek veriyoruz. Özel malzeme ile yapılan bu çadırlar istenen her yere ve her boyutta kurulabilmektedir. Yazın sıcak, kışın soğuk havayı içeri almadığından çadırların içinde küçükbaş hayvanlar rahat etmektedir’’ diye konuştu. 

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Modern Hayvancılığa Destek
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