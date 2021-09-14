KURAKLIK DARBESi!

Bu yıl Mayıs ayında yaşanan yüksek sıcaklıklara bağlı olarak bitki popülasyonunda yaşanılan azalma beraberinde bal üretiminde de ciddi verim kayıplarına neden oldu. Türkiye’nin en kaliteli balını üretip, satışını yapan arıcılar, kuraklık nedeniyle bu yıl yüzde 20’nin üzerinde verim kaybı yaşadı.

Arıcılığı meslek edinip, dağların, ovaların eteklerinde kurdukları arı kovanlarından Türkiye’nin en kaliteli balını üretip, satışını yapan arıcılar, kuraklığa bağlı verim kaybıyla birlikte, girdi maliyetlerinin yükselmesinden yakınıyor. Yozgat Arıcılar Derneği Başkan Yardımcısı Ali Sarı, Yozgat Merkeze bağlı Evci Köyü’nün girişindeki dağ yamacında konuşlandırdığı kovanlarında kara kovan balı ile birlikte normal bal üretimi de yapıp, piyasaya sürüyor. Sarı, ‘’Bu yıl yağışların düşmemesi nedeniyle yaşanılan kuraklık yüzünden arılar geç çıkış yaptı. Doğadaki bitkiler olgunlaşmadı. Bu da verimi olumsuz yönde etkiledi’’ dedi.

Yozgat’ta derneğe kayıtlı 400 civarında arıcının bulunduğunu, bunlardan 20’sinin ise gezginci olduğunu kaydeden Sarı, kendisinin de arıcılık yaptığını geçen yıl 150 kovandan 8 tonun biraz üzerinde ürün almasına karşın bu yıl kuraklık nedeniyle 6 tona ancak ulaşabildiğini aktardı. Maliyetlerdeki artışlar nedeniyle arıcıların zor durumda olduğunu bildiren Sarı, nakliye ücretinin yüksek olmasının da gezginci arıcıların, kendi bölgeleri dışına çıkamamalarına neden olduğunun altını çizdi.

MALİYETLER ÇOK YÜKSEK

Yozgat Arıcılar Derneği Başkan Yardımcısı Ali Sarı, ‘’Yağış olmayınca doğadaki bitkiler, çiçekler de ballanmadı. Bölgemizde yüzde 20 civarında üretimde bir düşüş oldu. Diğer bölgelerde daha fazla olabilir. Kara kovan balı ile birlikte normal bal üretimi de yapıyorum. Girdi maliyetleri çok yüksek. 25-30 liraya aldığımız peteği bu yıl 60 liradan alabildik. Çerçeve bir liradan 2 liraya çıktı. Şeker 100 liraydı, şimdi 220 lira. O nedenle bal fiyatları da yükseldi. Normal balın kilosu geçen sene 25 liraydı bu yıl 40 lira. Kara kovan dediğimiz doğal balın kilosu ise 70 liradan 100 liraya çıktı. Taşımada yaşanılan sıkıntılar nedeniyle gezginciler doğaya kendi bölgelerinde çıkmak zorunda kaldı’’ diye konuştu.

Sarı, kaliteli bal üreticilerinin diğer bir sorunun ise sahte bal üreticileri olduğunu bildirdi. Sarı, aroma ile yapılan süzme balların gerçek bal olmadığını, ancak çok ucuz olması nedeniyle vatandaş tarafından tercih edildiğini aktardı.

KARA KOVAN BALI

Yozgat Arıcılar Derneği Başkan Yardımcısı Ali Sarı, kara kovanın ortasında suni petek bulunmadığını, arının kendi doğal peteğini yaptığını söyledi. Ali Sarı, Yozgat il genelinde tarım alanlarında, meyvecilikte tarımsal ilacın fazla kullanılmadığını, o nedenle arıların bitkilerden daha kaliteli polenler toplayıp, bal yaptıklarını da bildirdi. Sarı, ‘’Köyümüzün bulunduğu bu bölge dağlık bir alan olması nedeniyle, doğal bitkiler, kekik fazla oluyor. Tarımsal üretimde ise tarımsal ilaçlama yapılmıyor. O nedenle bu bölgede konuşlandırılan arı kovanları doğal olarak beslenip, kendi yaptıkları peteklere bıraktıkları balın kalitesi de iyi oluyor. O nedenle bu bölgede üretilen kara kovan balı bilenler tarafından tercih ediliyor, Yozgat dışından Ankara’dan, İzmir’den İstanbul’dan çok sayıda sipariş geliyor. Bu yıl dediğim gibi kuraklık nedeniyle üretim az oldu, taleplerin hepsini karşılamakta çok zorlanıyorum’’ ifadelerini kullandı.

BAL ÜRETİMİ

Türkiye’nin en fazla bal üretiminin yapıldığı iller arasında Yozgat, 61’inci sırada yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine dayanılarak hazırlanan raporda, Yozgat’ta geçtiğimiz yıl 723 eski, 28 bin 647 yeni kovanda 315 ton 485 kilo bal, 59 ton 626 kilo bal mumu üretimi gerçekleştirildi. İç Anadolu bölgesinde en fazla bal üretiminin Sivas’ta yapıldığı kaydedildi. Yozgat, Kayseri ve Sivas illerinin oluşturduğu Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) bölgesinde Sivas yıllık bal üretimi ile ilk sırada yer alırken, yurt genelinde en fazla bal üreten iller arasında 6’ıncı sırada bulunuyor. Kayseri ise 50’inci sırada yer alıyor. Yozgat, Kalkınma Bakanlığı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi bölgesi içerisinde yer alan iller arasında ise en fazla bal üreten iller sıralamasında ilk 4 il arasında bulunuyor. KOP Bölgesinde en fazla bal üretimi Konya’da yapılıyor, Konya’yı Niğde, Karaman, Yozgat takip ediyor.