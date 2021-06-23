Koyunlara makinalı yıkama

Projenin uygulamaya konulması, alınan makinalarda yıkama çalışmalarının başlaması nedeniyle tören düzenlendi. Sarıkaya Tarım ve Orman İlçe Müdürü Süleyman Doğan, İlçede küçükbaş hayvan yıkama makinasının besicilerin hizmetine sunulduğunu bildirdi. Doğan, ‘’Koyunların mikroplardan ve parazitlerden temizlenmesini sağlayan mobil koyun yıkama makinası, köy köy gezerek koyun yetiştiricilerine hizmet verecek üreticilerimize hayırlı olsun’’ dedi. Törene Kaymakam Selami Işık, ile birlikte Ziraat Odası Başkanı Şevki Güngör ve Türkiye Muhtarlar Derneği Sarıkaya Şube Başkanı Mesut Duru da katıldı.
23 Haziran 2021 Çarşamba 00:55