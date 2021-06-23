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Koyunlara makinalı yıkama

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde, KOP Kırsal Kalkınma Programı kapsamında desteklenen, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Odası tarafından hazırlanan ‘KOP ile Sarıkaya'da koyun yıkama makineleri yaygınlaşıyor’ projesi ile alınan makinalarda koyunlar yıkanmaya başlandı.

23 Haziran 2021 Çarşamba 00:55
Koyunlara makinalı yıkama

Projenin uygulamaya konulması, alınan makinalarda yıkama çalışmalarının başlaması nedeniyle tören düzenlendi. Sarıkaya Tarım ve Orman İlçe Müdürü Süleyman Doğan, İlçede küçükbaş hayvan yıkama makinasının besicilerin hizmetine sunulduğunu bildirdi. Doğan, ‘’Koyunların mikroplardan ve parazitlerden temizlenmesini sağlayan mobil koyun yıkama makinası, köy köy gezerek koyun yetiştiricilerine hizmet verecek üreticilerimize hayırlı olsun’’ dedi. Törene Kaymakam Selami Işık, ile birlikte Ziraat Odası Başkanı Şevki Güngör ve Türkiye Muhtarlar Derneği Sarıkaya Şube Başkanı Mesut Duru da katıldı. 

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Koyunlara Makinalı Yıkama
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