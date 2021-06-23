Koyunlara makinalı yıkama

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde, KOP Kırsal Kalkınma Programı kapsamında desteklenen, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Odası tarafından hazırlanan ‘KOP ile Sarıkaya'da koyun yıkama makineleri yaygınlaşıyor’ projesi ile alınan makinalarda koyunlar yıkanmaya başlandı.