KOYUNLAR MELEŞiYOR!

Türkiye’nin önemli tarım ve hayvancılık bölgesi olan Yozgat’ta göç nedeniyle boşalan köylerde besicilik faaliyetlerini artırmak amacıyla uygulamaya konulan ‘Bozok yaylasında yaşamak için bir sürü nedenim var’ projesi kapsamında, yeniden köylerine yerleşen besiciler, sürülerini yaylalarda otlatmaya başladı. Sessizliğe gömülen köylerine dönüş yaparak, projeden yararlanan 140 kişiye dağıtımı yapılan14 bin koyun, diğer küçükbaş hayvanlarla birlikte Bozok Yaylasında beslenip, uzun bir aradan sonra koyun, kuzu meleyişine hasret kalan dağları şenlendirdi. Yozgat Valisi Ziya Polat, proje için başvuruların devam ettiğini, yılsonuna kadar proje şartlarını yerine getirebilecek olan yetiştiricilerin başvuru yapabileceklerini, başvurusu kabul edilen üreticilerin krediden faydalanacaklarını bildirdi. Yozgat’ta proje kapsamında dağıtılan koyun miktarını 28 bine çıkartarak, Bozok Yaylasında koyun varlığını artırmak olduğunu kaydeden Vali Polat, Yozgat il genelinde TÜİK verilerine göre 305 bin 900 koyun, 54 bin 100 keçi olmak üzere toplam 360 bin küçükbaş hayvan varlığının bulunduğunu, bunu daha da artırmak için çalıştıklarını bildirdi. Vali Polat, ‘’Tarım ve hayvancılığı önde olan bir iliz. Bu konuda da her türlü yatırımı, her türlü desteği vermeye hazırız. Özellikle ajans ve KOP üzerinden yaptığımız projeler direk vatandaşın cebine dokunacak, vatandaşın sürdürebileceği projeler yapmak hedefiyle çalışıyoruz. Bu da vatandaşın direk cebine ekonomisine katkı sağlayacağını düşünüyoruz’’ dedi. Et ve Süt Kurumu bünyesindeki ilk Süt ünitesinin Yozgat'ta yakın zamanda açılacağını da hatırlatan Vali Polat, süt toplamayla ilgili yapılan çalışmanın alt yapısının oluşturulmaya çalışıldığını, ‘Bozok yaylasında yaşamak için bir sürü sebebim var’ projemiz ile de vatandaşlara sürü varlığını artırmaları için Ziraat Bankası aracılığı ile uygun krediler dağıtıklarını kaydetti. Vali Polat, ‘’Şuana kadar 280 kişi başvuru yaptı, 140 kişinin başvurusu onaylandı ve hayvanlarını aldılar. 140 kişi demek 14 bin koyun demek. Hedefimiz 280 başvurunun tamamına dağıtarak 28 bin koyun olmasını amaçlıyoruz. Yılsonun kadar 50 bin koyuna ulaşmak. Yozgat’ta küçükbaş hayvan sayısını hedef olarak 500 bin koyduk. Tabi toplam hayvancılığı geliştirirken, hayvancılıktan elde ettiğimiz ürünleri de ekonomiye kazandırmamız lazım. Bu konuda belediyemiz ile İl Özel İdaremiz ve Ajansımızın hayvan hastanemizde Mezbaha projesi kabul oldu. Hayvan hastanemize bir de mezbaha ekleyeceğiz’’ diye konuştu. •İhsan Çelikkaya•