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Köylerde eğitim çalışması

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, ekin kamburu böceği zararlısına yönelik köylerde eğitim çalışması yaptı.

15 Ekim 2021 Cuma 00:55
Köylerde eğitim çalışması

 Yozgat’ta buğday ekim alanlarında görülen ekin kamburu böceği zararlısına karşı eğitim çalışması başlatıldı. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğünde görevli bitki sağlığı teknik personeli, Ekin Kambur Böceği zararlısına karşı köylerde toplantılar yaparak, çiftçileri bilgilendirip, mücadele yöntemlerini aktardı. Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, ‘’Buğdayın ve Ekin Kambur Böceği zararlının yaşama, üreme şekilleri hakkında çiftçilerimizi bilgilendiriyoruz. Hububatta yapmış olduğu zararlar, mücadele öncesi ve mücadele sonrası izlenecek yollar, tohum ilaçlamasının önemine değinerek, gerekli işlemler yapılacaktır’’ dedi. •Rabia Şahin•

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