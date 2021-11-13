KOP Başvuruları başladı

Başvuruda bulunmak isteyen kamu kurum ve kuruluşları ‘KOP Proje Havuzu Sistemi’nden online olarak müracaat edebilecek. Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat illerinden oluşan KOP Bölgesindeki kamu kurum ve kuruluşları tarafından bölgenin önceliklerine uygun, yenilikçi ve özellikle istihdama yönelik hazırlanacak projeler KOP Proje Havuzunda toplanıyor. KOP İdaresi tarafından yürütülen Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (KOP TEYAP), Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma (KOP KIRSAL), KOP Bölgesinin Hayvancılık Altyapısının İyileştirilmesi Programı ve Tarımsal Araştırmalar Programları kapsamında hazırlanacak proje başvuruları 3 Aralık 2021 tarihine kadar proje.kop.gov.tr adresinden online olarak yapılabilecek. KOP İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, KOP Bölgesinin gelişen ve değişen ekonomik yapısının tarım, sulama ve hayvancılık projeleri başta olmak üzere çok sektörlü olarak şekillendiğini, bu nedenle katma değeri yüksek faaliyetlere oldukça önem verdiklerini söyledi. Şahin, 2020 yılından uygulanmaya başlanan ‘KOP Proje Havuzu’ sistemi sayesinde proje yürütücüsü kurumlardan daha yenilikçi, farkındalık oluşturan, katma değeri yüksek, insan hayatına dokunan, bölgenin ihtiyaçlarına dönük yatırım ve desteklemeler içeren proje tekliflerinin geldiğini belirterek, 2022 yılında da aynı azim ve kararlılıkla proje desteklerini devam edeceğini ifade etti. KOP Proje Havuzda toplanacak projeler arasında yapılacak değerlendirmeler sonucunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenmeye uygun bulunan projelere mali destek sağlanacak. Programlara ilişkin ayrıntılı başvuru bilgilerinin yer aldığı Başvuru Rehberleri proje.kop.gov.tr adresinden ulaşıma açıldı. Kurumlar aynı adresten proje başvuruları 3 Aralık 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar yapılabilecek. Öte yandan kısa adı KOP KÖSİP olan KOP Bölgesi Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı 2022 yılı çağrı başvuruları ise halen devam ediyor. Bölgenin sulama altyapısının akıllı ve tasarruflu sulama sistemlerine dönüşümüyle bölge tarımının sürdürülebilirliğini amaçlayan KOP KÖSİP 2022 Yılı Proje başvuruları 30 Kasım 2021 Salı günü mesai bitimine kadar proje.kop.gov.tr adresi üzerinden online yapılabilecek.