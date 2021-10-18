Rektör Yardımcı Prof. Dr. Güngör Yılmaz’ın da eşlik ettiği Burdur’daki hasat töreninde Rektör Karadağ, bilgi alıp, temaslarda bulundu. Karadağ, ‘’Mucizevi bitki olarak anılan kenevirin ekim izninin olduğu 20 ilden biri olan Burdur'da, Orallar Grup Şirketi tarafından Gölhisar İlçesinde 17 dönüm arazide üretimi yapılan Kenevirin Hasat törenine katıldık. Hem hasadı takip ettik hem de çeşitli temaslarda bulunduk’’ dedi. Burdur Valisi Ali Arslantaş da, bu ürünün araştırılıp geliştirilmesi için her zaman üreticinin yanında olacaklarını belirterek, ‘’Otomotiv, giyim, kozmetik ve ilaç sektörü gibi birçok alanda kullanılan endüstriyel kenevir, ilimizin önünü açacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın kenevir ekimine izin vermesinden dolayı sektörün daha da gelişeceğini düşünüyorum. Kenevir hasadı ilimize, ilçemize ve ülkemize hayırlı olsun’’ diye konuştu. Kenevir yetiştiren şirketin yönetim kurulu üyesi Fatih Oral da bu ürünün tarımda geleceğin ‘yeşil altını’ olacağını aktardı. Törende Yozgat ile birlikte diğer bazı üniversitelerin temsilcileri de hazır bulundular.