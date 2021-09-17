Kabak çekirdeği güldürdü

İç Anadolu’da çerezlik kabak çekirdeğinde ilk kez sözleşmeli ve sertifikalı yapılan ekimde her iki tohumda gerek verimlilik gerekse kalite standartları açısından yüz güldürdü. Kayseri Şeker’in üreticilere yüksek verimli, hastalıklardan ari, sağlıklı ve kaliteli tohumluk ulaştırmak amacıyla AR-GE Merkezi ve Sürdürülebilir Tarım Müdürlüğü ortak çalışması ile geliştirdiği Kayarge ve Keykubat anaç tohumları sözleşmeli ekim çerçevesinde ilk ürününü verdi. Kayseri merkeze bağlı Elmalı ve Molu köyleri ile Develi, Bünyan ve Sarıoğlan ilçelerinde 8 üretici ile 487 dekar alanda sözleşmeli üretimi yapılan Kayerge ve Keykubat isimli tohumlar üreticiden tam not aldı. Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Dede, Kayseri Şeker’in Türk tarımına katkılarının pancarla sınırlı kalmadığını alternatif ürünlere yönelik çalışmalar da gerçekleştirdiğini hatırlatarak, ‘’Tohumlarımız çiftçilerimize bol ve bereketli nice hasatlar yaşatsın. Prof. Dr. Mehmet Arslan Hocamıza ve Ar-Ge çalışanlarımıza teşekkür ediyorum’’ dedi. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, tarımı milli mesele olarak gördüklerine dikkatleri çekti. Yerli ve milli tohum hedefine doğru emin adımlarla ilerlediklerini kaydeden Başkan Akay, Kayseri Şeker bünyesinde tohum şirketi kuracakları müjdesini de verdi.