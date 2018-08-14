Hasat devam ediyor

Yozgat’ta 4 yıldır Fakıbeyli köyündeki arazi de bu yıl da toprak işlemesiz ekimi yapılan mercimek ve nohudun hasadı yapıldı. Baklagil Yayım Projesi ile 2015 yılında toprak işlemesiz ekime başlanılan Tayip köyündeki arazinin bir kısmına da toprak işlemesiz olarak nohut ekiminin yapıldığı kaydedildi. Ekilen bu ürünlerin üretim sezonu içerisinde takip ve kontrollerini düzenli olarak gerçekleştiren Yozgat Tarım, Orman İl Müdürlüğü teknik ekibinin kontrolünde hasat da gerçekleştirildi. Hiçbir toprak işlemesi yapılmadan gerçekleştirilen ekimlerden çiftçinin dekar başına 30 lira yakıt tasarrufu sağladı belirtildi. Çevre Amaçla Tarım Arazilerinin Korunması kapsamında toprak işlemesiz doğrudan ekim desteklemesinden ise 45 lira çiftçiye ödeme yapılacağı vurgulandı. Yapılan tasarruf ve alınan desteklemelerle birlikte Toprak İşlemesiz Tarımla çiftçinin dekardan 75 lira kazanç sağlayacağının altı çizilirken, tarlalarındaki organik madde miktarı ve tarlanın su tutma kapasitesinde artma olduğundan kuraklıktan daha az etkilenir hale geldiği anlatıldı.