Gacer Buğdayı

Boğazlıyan İlçesinin Gövdecili Köyü’nden organik tarım ürünleri üremi yapan İdris Oğuzhan isimli çiftçi, tarlasında her yıl farklı ürünlerin ekimini yapıp, doğal olarak yetiştirip, hasadını yaptığını, yörede yetişebilecek ürünlerin yaygınlaştırılabilmesi için ise Yozgat Tarım Orman İl Müdürlüğü ile deneyimlerini paylaştığını söyledi. Çiftçi İdris Oğuzhan, dünyada üretimi yok olmaya yüz tutan eski popülasyonlardan yörede Gacer olarak adlandırılan buğday çeşidinin bölgede sadece Develi ilçesinde ekilip, biçildiğini kaydetti. Yeni buğday çeşitlerin yanı sıra yörede bulunan eski yerel popülasyonlarda koruma altına alınarak, gerek gen kaynağı olarak gerekse ekonomik önemi olanların yeniden üretime kazandırılması gerektiğine dikkat çeken çiftçi Oğuzhan, eski popülasyonlardan kaplıca buğday grubuna giren Gacer buğdayının harmanlanıp, kavuzları uzaklaştırıldıktan sonra işlenmiş bulgur ve pirince alternatif olabilecek kullanım alanına sahip olduğunun altını çizdi. Oğuzhan, deneme amaçlı ekimini yaptığı Gacer buğdayının hasadının da iyi olduğunu belirterek, bölge koşullarında ekilip, biçilebileceğini kaydetti. •Fotoğraf: Seyfi Çelikkaya•