Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Gacer Buğdayı

Kayseri’nin Develi ilçesinde genel olarak ekilip, hasadı yapılan kavuzlu Gacer buğdayının Yozgat’ın hava, su ve toprak yapısında yetişip, yetişmeyeceğinin öğrenilebilmesi amacıyla yapılan deneme ekiminden istenilen sonucu alan çiftçi, ekimlerini sürdürüyor.

19 Kasım 2021 Cuma 00:52
Gacer Buğdayı

Boğazlıyan İlçesinin Gövdecili Köyü’nden organik tarım ürünleri üremi yapan İdris Oğuzhan isimli çiftçi, tarlasında her yıl farklı ürünlerin ekimini yapıp, doğal olarak yetiştirip, hasadını yaptığını, yörede yetişebilecek ürünlerin yaygınlaştırılabilmesi için ise Yozgat Tarım Orman İl Müdürlüğü ile deneyimlerini paylaştığını söyledi. Çiftçi İdris Oğuzhan, dünyada üretimi yok olmaya yüz tutan eski popülasyonlardan yörede Gacer olarak adlandırılan buğday çeşidinin bölgede sadece Develi ilçesinde ekilip, biçildiğini kaydetti. Yeni buğday çeşitlerin yanı sıra yörede bulunan eski yerel popülasyonlarda koruma altına alınarak, gerek gen kaynağı olarak gerekse ekonomik önemi olanların yeniden üretime kazandırılması gerektiğine dikkat çeken çiftçi Oğuzhan, eski popülasyonlardan kaplıca buğday grubuna giren Gacer buğdayının harmanlanıp, kavuzları uzaklaştırıldıktan sonra işlenmiş bulgur ve pirince alternatif olabilecek kullanım alanına sahip olduğunun altını çizdi. Oğuzhan, deneme amaçlı ekimini yaptığı Gacer buğdayının hasadının da iyi olduğunu belirterek, bölge koşullarında ekilip, biçilebileceğini kaydetti. •Fotoğraf: Seyfi Çelikkaya•

Anahtar Kelimeler:
Gacer BuğdayıYozgatIlerigazetesiCumaHaberKayseriDeveliGacerBuğdayDenemeEkimOlumluSonuççiftçiBoğazlıyanGövdeciliİdrisOğuzhan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sulama maliyetleri arttı
Sulama maliyetleri arttı
KOP Başvuruları başladı
KOP Başvuruları başladı
DENEME EKiMi YAPILDI
DENEME EKiMi YAPILDI
Destekleme miktarları açıklandı
Destekleme miktarları açıklandı
SAFRANIMIZ DA OLDU!
SAFRANIMIZ DA OLDU!
Karabuğdayın faydaları
Karabuğdayın faydaları
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim