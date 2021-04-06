Fark ödemeleri askıya çıktı

Kurum tarafından kendi internet sitesinde yayımlanan, Hububat, Baklagil ve Dane Mısır Fark ödemelerine ilişkin normal ve birinci fark ödemesi askı icmallerine göre, mercimek, arpa, buğday, nohut, tritikale ile ilgili fark ödemesinden 665 çiftçi yararlanacak. 42 bin 526,151 dekar alanın desteğe tabi üretim alanı bulunduğu, bu alanlardan üretilen 7 Milyar 931 milyon 315 bin 889 kilo ürünün 8 milyon 975 bin 528 liraya satıldığı kaydedildi. Buna karşılık, 1 Milyar 378 Milyon 591,85 bin lira tutarındaki destek bedelinden 54 bin 366,57 bin lira Vergi kesintisi yapılarak, çiftçiye bir Milyar 324 milyon 225,28 lira ödeme yapılacak. Toplam 5 bin 465 çiftçiye ise yine destekleme ödemesi yapılacak. 393 bin 355,890 dekar alanda üretimi yapılan 84 milyar 194 milyon 992,741 kilo ürün 110 milyar 49 milyon 321,46 liraya satıldı. Çiftçiye 15 milyar 914 milyon 481,54 lira destek ödemesi yapılacak.