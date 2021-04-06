Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1442
ALTIN
450.808
DOLAR
8.1168
STERLİN
11.2808
EURO
9.5871

Fark ödemeleri askıya çıktı

YOZGAT Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hububat, Baklagil, Dane Mısır ile ilgili 2020 yılı fark ödemesi destekleri icmalini askıya çıkarttı.

06 Nisan 2021 Salı 00:39
Fark ödemeleri askıya çıktı

 Kurum tarafından kendi internet sitesinde yayımlanan, Hububat, Baklagil ve Dane Mısır Fark ödemelerine ilişkin normal ve birinci fark ödemesi askı icmallerine göre, mercimek, arpa, buğday, nohut, tritikale ile ilgili fark ödemesinden 665 çiftçi yararlanacak. 42 bin 526,151 dekar alanın desteğe tabi üretim alanı bulunduğu, bu alanlardan üretilen 7 Milyar 931 milyon 315 bin 889 kilo ürünün 8 milyon 975 bin 528 liraya satıldığı kaydedildi. Buna karşılık, 1 Milyar 378 Milyon 591,85 bin lira tutarındaki destek bedelinden 54 bin 366,57 bin lira Vergi kesintisi yapılarak, çiftçiye bir Milyar 324 milyon 225,28 lira ödeme yapılacak. Toplam 5 bin 465 çiftçiye ise yine destekleme ödemesi yapılacak. 393 bin 355,890 dekar alanda üretimi yapılan 84 milyar 194 milyon 992,741 kilo ürün 110 milyar 49 milyon 321,46 liraya satıldı. Çiftçiye 15 milyar 914 milyon 481,54 lira destek ödemesi yapılacak.

Anahtar Kelimeler:
Fark ödemeleri Askıya çıktı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sorgun ilk sırada
Sorgun ilk sırada
YOZGAT YERiNDE SAYDI!
YOZGAT YERiNDE SAYDI!
MERCiMEK ÜRETiMi ARTIYOR
MERCiMEK ÜRETiMi ARTIYOR
NOHUT ÇEŞiTLENiYOR
NOHUT ÇEŞiTLENiYOR
Buğday üretimi arttı
Buğday üretimi arttı
Çiftçiye destek
Çiftçiye destek
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim