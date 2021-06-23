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Deneme ekimlerine takip

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik ekipleri, deneme amaçlı ekim yapılan alanlara yönelik takibini sürdürüyor.

23 Haziran 2021 Çarşamba 00:55
Deneme ekimlerine takip

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafında geliştirilerek, tescil edilen Saban, Yüksel ve Köprü ekmeklik buğday çeşitleri ile Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsüne ait Demirhan, Çavuş ve Aytenabla ekmeklik buğday çeşitleri, Kavuzsuz Arpa Yalın çeşitlerinin durumları incelenip, değerlendirildi. Hazırlanan sonuç raporunda, ‘’Ekim yapılan bu alan taban arazi olup, sulanabileceği halde sulanmadı. Yaşanan kuraklıktan hepsi etkilendi. Ama Saban ve Aytenabla ekmeklik buğday çeşitleri, kavuzsuz arpa Yalın çeşidi öne çıktı’’ denildi. Deneme ekimi yapılan tarlalara tanıtım için tabelaların enstitü uzmanlarının çiftçimizle birlikte takıldığı kaydedildi. Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü ile birlikte ekimi yapılan, enstitü tarafından geliştirilen 19 çeşit Buğday, 14 çeşit Arpaya ait deneme - demonstrasyon parsellerindeki son durumun takibinin hasada kadar devam edeceği ve sonucunun rapor edilip, kamuoyu ile paylaşılacağının altı çizildi.

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Deneme Ekimlerine Takip
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