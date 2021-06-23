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ÇKS’de sona gelindi

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) yaptırmayı unutmayın, uyarısı yapıldı.

23 Haziran 2021 Çarşamba 00:54
ÇKS’de sona gelindi

Yozgat’ta Ziraat Odaları ve tarım müdürlükleri tarafından yapılan açıklamalarda, ÇKS ile ilgili son başvuru tarihinin 30 Haziran 2021 olduğu bildirildi. Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, ÇKS Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasında Dair Yönetmelik gereği, 2021 Üretim yılı Çiftçi Kayıt sistemine çiftçi başvuru dosyalarının kabullerinin 30 Haziran 2021 Çarşamba günü mesai bitiminde sona ereceği kaydedildi. ‘’Çiftçilerimizin sıkıntılar yaşamaması için 30 Haziran 2021 tarihini beklemeden bir an önce ilgili İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine 2021 üretim yılı ÇKS kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir’’ uyarısı yapıldı. •Seyfettin Sağlam•

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ÇKS’de Sona Gelindi
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