Çiftçinin yapılandırma beklentisi

Ancak yapılan haberlerde borçların 5 eşit takside bölüneceğine yönelik bilgiler verilirken, faizle ilgili bir bilginin yer almaması çiftçiyi kaygılandırıyor. Yeni Şafak gazetesinden Kenan Biter'in haberine göre, ekonomi paketinde binlerce çiftçiyi yakından ilgilendiren bir düzenlemede yer alıyor. Değişiklik olmaması halinde çiftçilerin tarım kredi kooperatifleri üzerinden kullandıkları kredilerin yapılandırılması da hedefleniyor. Son olarak geçtiğimiz yıl yapılandırılan sorunlu krediler için 5 taksit imkanı getirilmiş, hali hazırda ilerleyen hukuksal süreçler ve yaptırımlar da durdurulmuştu. İş dünyasının da yakından takip ettiği ekonomi paketinde değişiklik olmaması halinde yer alan düzenlemelerden biri ise binlerce çiftçiyi yakından ilgilendiriyor. Düzenlemeye göre Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından üreticilere kullandırılan ve sorunlu hale gelen tarımsal kredilerin yeniden yapılandırılması da öngörülüyor. Olası yapılandırma kapsamında tarımsal krediler belli şartlar altında taksitlere bölünürken, kooperatif ve ortaklar hakkında başlatılan kanuni takibatlar ise durduruluyor. Borç nedeniyle menkul ya da gayrimenkullerin icra yoluyla satışı da durdurulurken, kooperatif veya ortaklarının hesaplarına bankalar tarafından konulan blokeler de yapılacak sözleşme ve taahhütnameler ile kaldırılıyor.