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Yozgat
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ÇiFTÇiLER BiLGiLENDiRiLDi

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta, tam kapanmanın ardından çiftçilerin, yasaktan muaf değerlendirilmeleri için Çiftçi Kayıt Belgesinin (ÇKS) bulunmasının zorunlu olduğu uyarısı yapıldı.

04 Mayıs 2021 Salı 00:47
ÇiFTÇiLER BiLGiLENDiRiLDi

Valilik ve ilgili kurumlardan yapılan duyurularda, belgenin amaç dışı kullanılması gibi durumlarda muafiyetlerin giderek artan bir sıklıkla kötüye kullanıldığı göz önünde bulundurularak, bu suistimallerin önlenmesi amacıyla kolluk kuvvetleri tarafından her türlü tedbir alındığı, yapılacak denetimlerde bu hususların kontrolünün özellikle sağlanacağı uyarısı yapıldı. Tarımsal üretime ilişkin zirai ilaç, tohum, fide, gübre gibi ürünlerin satışı yapılan iş yerleri, buralarda çalışanlar, bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar yasaktan muaf bulunuyor. Çiftçi kayıt sistemine ilk kayıt 3 farklı şekilde yapılabilir. Bunlar arazi sahiplerinin başvurusu, arazi kiralayanların başvurusu ve arazisi birinci dereceden yakınlarına ait olanların başvurusu şeklinde. Çiftçi kayıt sistemine ilk kez kayıt olunması durumunda, öncelikle kimlik bilgilerini içeren evraklar doldurulması gerekiyor. Tapuların fotokopisini çektirip, tapu sicil müdürlüğünden aslına uygundur kaşesi bastırılıyor. Tapu sicil müdürlüğünden sonra boş C formuna ekilen arazilerin tapu bilgileri, o sene yetiştirilen ürünler yazılıyor. Daha sonra doldurulan C formu ekilişi yapılan arazilerin bulunduğu köyün ya da mahallenin muhtarına imzalattırılıyor. Farklı ilçelerde arazileri bulunanlar; başvurusunu arazinizin bulunduğu yerdeki Tarım Müdürlüğüne başvuruda bulunması gerekiyor.

Anahtar Kelimeler:
Çiftçiler Bilgilendirildi
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