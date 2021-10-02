Belediyeden çilek üretimi

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde 2019 yılında, üretime yapmak isteyenleri teşvik etmek amacıyla belediye tarafından kurulan sera tesislerinde organik çilek üretimi yapılıyor. Sarıkaya Belediyesi tarafından, topraksız tarım tekniğiyle çilek üretimi yapılmasına yönelik tesis ettiği serada, yeni sezon çilekler yetişti. Sarıkaya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli tarafından yürütülen üretim çalışmalarına Ziraat Odası da destek veriyor. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, 5 bin metrekare sera tesisini önceki yıl kurulumu tamamlayarak, çilek ve salatalık üretimi yaptıklarını hatırlattı. Açıkel, sera tesislerini üretim yapmak isteyen vatandaşlar için örnek teşkil etmesi amacıyla kurduklarını bildirdi. Açıkel, sera tesislerinde mevsimine göre ürünlerin ekilip, hasadının yapılacağını, çilek hasadı sonrasında da marul ekimi yapmayı düşündüklerini aktardı. Açıkel, seralarda yetiştirilen salatalık ve çileğin piyasa koşullarına göre daha ucuza satışının yapıldığını, elde edilen gelirin ise yeni yatırımlar da değerlendirildiğini de sözlerine ekledi.