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Belediye fide dağıttı

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde belediye tarafından üreticilere 300 Bin Biber Fidesi dağıtımı yapıldı.

28 Haziran 2021 Pazartesi 00:22
Belediye fide dağıttı

Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, devlet için savunma ve yerli silah sanayii ne kadar önemliyse, tarımda da tohum ve fide üretiminin o kadar önemli olduğunu söyledi. Başkan Çakır, ‘’Bir milletin tarım ve hayvancılıkta kendi kendine yeter olması son derece önemlidir. Tarımsal üretimi, tarımda çeşitliliği ve verimliliği artırma çalışmalarının yanı sıra üretimi teşvik ve üreticiyi güçlendirme uygulamalarını da hayata geçirmeye devam ediyoruz’’ dedi. Çiftçilerin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Çakır, ‘’Belediyemize ait Fide Üretim tesisinde başlattığımız çalışmalarla düzenli olarak fide üretimini destekleyecek ve şehrimizin üretimiyle kendi kendine yeten aynı zamanda üreten şehirlerle rekabet edecek hale getirmeyi hedefliyoruz’’ diye konuştu. Başkan Çakır, çiftçilere 300 bin biber fidesini ücretsiz dağıttıklarını belirterek, ’’Bu projelerin karşılığında ilçemizi üretim üssü haline getireceğiz. Yerelde Kalkınma Modeliyle çiftçimizin üretimi artacak, Kooperatifleşmeyle üretilen ürünlerin işlenerek son mamul olarak satışa sunulmasına da destek olacağız’’ ifadelerini kullandı. •Fatih Doğmuş•

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Belediye Fide Dağıttı
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