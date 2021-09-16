ARPA HASADI YAPILDI

Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta çiftçinin daha bol ve kaliteli ürünler alabilmesi amacıyla yürütülen deneme ekimlerinden olumlu sonuç alınıyor. Bu yıl deneme amaçlı ekimi yapılan yerli çeşit arpanın hasadı yapıldı, olumlu sonuç alındı. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, Yozgat’ta genel olarak arpa ve buğday ekiminin yapıldığını hatırlatarak, arpada çiftçilere yeni yerli çeşitleri tanıtmak amacıyla uygulanan demonstrasyonunun hasadının yapıldığını bildirdi. Özkaya, ‘’Çeşit demonstrasyonu, İl Müdürlüğümüz teknik personeli kontrolünde Merkez İlçemize bağlı Özlüce köyünde uygulandı. Uygulanan demonstrasyonun hasadı İl Müdürlüğümüz teknik personelinin kontrolünde yapılarak verimlerini belirledik’’ dedi.

Tarım Müdürü Özkaya, Tarım Bakanlığı araştırma kuruluşlarınca son yıllarda yeni ve daha verimli tohum geliştirme çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini, bunun sonucunda dayanıklı, yüksek verimli çeşitlerin geliştirildiğini aktardı. Özkaya, ‘’Bakanlığımıza bağlı Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsünce geliştirilmiş olan Arpa çeşitlerinden Yalın - Akar – Anka06 – Bozlak – Aydanhanım ve Tarım92 çeşitleri aynı tarlaya yan yana ekildi. Bu çeşitlerden Aydanhanım ve Tarım92 çeşitleri verimleri ve dayanıklılıkları ile İlimizde çiftçilerimiz tarafından en çok ekilen çeşitlerdir. Akar, Anka06 ve Bozlak çeşitleri ise Enstitü tarafından tescil ettirilmiş yeni çeşitlerdir. 2 yıldır yaptığımız deneme ekimlerinde çok güzel sonuçlar vermektedir. Bunlardan ilk defa bu yıl deneme ekimini yaptığımız Yalın çeşidine ayrıca değinmek istiyorum. Bu arpa çeşidimiz kavuzsuz arpa çeşididir. Kavuzu olmaması nedeniyle bakıldığında buğday görünümü vermektedir. Bu özellikle hayvancılık ve un sanayiinde aranan bir çeşit olacağı kanaatindeyiz. Demonstrasyon yapılan arazi taban arazi olup bu yıl yaşanan olumsuz mevsim şartlarına rağmen tüm çeşitlerimizin verimleri iyi oldu. Çeşitlere göre dekardan 400-450 kilogram civarında verim alındı. Bu çeşitleri çiftçilerimize tavsiye ediyoruz’’ diye konuştu.

•HABER MERKEZİ•