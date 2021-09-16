Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1423.97
ALTIN
486.42
DOLAR
8.4354
STERLİN
11.6994
EURO
9.9765

ARPA HASADI YAPILDI

Yozgat’ta deneme amaçlı olarak ekimi yapılan yerli çeşit arpa hasadında dekardan 400-450 kilogram civarında ürün alındı.

16 Eylül 2021 Perşembe 00:17
ARPA HASADI YAPILDI

Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta çiftçinin daha bol ve kaliteli ürünler alabilmesi amacıyla yürütülen deneme ekimlerinden olumlu sonuç alınıyor. Bu yıl deneme amaçlı ekimi yapılan yerli çeşit arpanın hasadı yapıldı, olumlu sonuç alındı. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, Yozgat’ta genel olarak arpa ve buğday ekiminin yapıldığını hatırlatarak, arpada çiftçilere yeni yerli çeşitleri tanıtmak amacıyla uygulanan demonstrasyonunun hasadının yapıldığını bildirdi. Özkaya, ‘’Çeşit demonstrasyonu, İl Müdürlüğümüz teknik personeli kontrolünde Merkez İlçemize bağlı Özlüce köyünde uygulandı. Uygulanan demonstrasyonun hasadı İl Müdürlüğümüz teknik personelinin kontrolünde yapılarak verimlerini belirledik’’ dedi.
Tarım Müdürü Özkaya, Tarım Bakanlığı araştırma kuruluşlarınca son yıllarda yeni ve daha verimli tohum geliştirme çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini, bunun sonucunda dayanıklı, yüksek verimli çeşitlerin geliştirildiğini aktardı. Özkaya, ‘’Bakanlığımıza bağlı Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsünce geliştirilmiş olan Arpa çeşitlerinden Yalın - Akar – Anka06 – Bozlak – Aydanhanım ve Tarım92 çeşitleri aynı tarlaya yan yana ekildi. Bu çeşitlerden Aydanhanım ve Tarım92 çeşitleri verimleri ve dayanıklılıkları ile İlimizde çiftçilerimiz tarafından en çok ekilen çeşitlerdir. Akar, Anka06 ve Bozlak çeşitleri ise Enstitü tarafından tescil ettirilmiş yeni çeşitlerdir. 2 yıldır yaptığımız deneme ekimlerinde çok güzel sonuçlar vermektedir. Bunlardan ilk defa bu yıl deneme ekimini yaptığımız Yalın çeşidine ayrıca değinmek istiyorum. Bu arpa çeşidimiz kavuzsuz arpa çeşididir. Kavuzu olmaması nedeniyle bakıldığında buğday görünümü vermektedir. Bu özellikle hayvancılık ve un sanayiinde aranan bir çeşit olacağı kanaatindeyiz. Demonstrasyon yapılan arazi taban arazi olup bu yıl yaşanan olumsuz mevsim şartlarına rağmen tüm çeşitlerimizin verimleri iyi oldu. Çeşitlere göre dekardan 400-450 kilogram civarında verim alındı. Bu çeşitleri çiftçilerimize tavsiye ediyoruz’’ diye konuştu.
•HABER MERKEZİ• 

Anahtar Kelimeler:
ARPA HASADI YAPILDI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PATATES ÜRETiMi ARTTI
PATATES ÜRETiMi ARTTI
Pancar avansı ödemeleri başladı
Pancar avansı ödemeleri başladı
KURAKLIK DARBESi!
KURAKLIK DARBESi!
Başvurular devam ediyor
Başvurular devam ediyor
ÇiTLEK ÇIKMAZI!
ÇiTLEK ÇIKMAZI!
Sorunları aktardı
Sorunları aktardı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim