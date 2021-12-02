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ARPA EKiMi YAPILDI

Yozgat’ta en çok üretilen tarımsal ürünlerinden Arpada, çiftçilere yeni yerli çeşitleri tanıtmak amacıyla deneme amaçlı yerli çeşit tohumlarla ekim yapıldı.

02 Aralık 2021 Perşembe 00:00
ARPA EKiMi YAPILDI

Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta en fazla üretimi yapılan tarımsal ürünlerden arpa ekiminde yerli çeşitlerin kullanılmasını teşvik etmek amacıyla deneme amaçlı ekim yapıldı. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, teknik personeli kontrolünde çiftçilerle birlikte gerçekleştirilen deneme ekimleri iki ilçeye bağlı 4 köyde gerçekleştirildi. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, bakanlığa bağlı araştırma kuruluşlarınca son yıllarda yeni ve daha verimli tohum geliştirme çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini, bunun sonucunda dayanıklı ve yüksek verimli çeşitlerin geliştirildiğini söyledi. Özkaya, geliştirilen yerli çeşitleri Yozgat şartlarında deneyerek, İlin ekolojik şartlarına uyum sağlayan yüksek verimli yerli çeşitleri çiftçilere tanıtmak, yaygınlaştırmak amacıyla yeni yerli tohumlarla yoğun demonstrasyon çalışmaları yürüttüklerini aktardı. Özkaya, ‘’Bu kapsamda Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsünce geliştirilmiş olan Arpa çeşitlerinden Akar - Anka06 – Bozlak – Misket – Sayım40 – Cirit çeşitleriyle Kavuzsuz arpa çeşidi Yalın ve özel bir firma tarafından geliştirilerek tescili yapılmış olan Mizgin çeşidi 2 İlçemize bağlı 4 köyde çiftçilerimizle birlikte demonstrasyon amaçlı ekildi’’ dedi. Özkaya, bu tohumlardan ilk defa geçen yıl deneme ekimini yapılan Yalın çeşidinin Kavuzsuz arpa çeşidi olduğunu bildirdi. Özkaya, ‘’Kavuzu olmaması nedeniyle bakıldığında buğday görünümü vermektedir. Bu özellikle hayvancılık ve un sanayiinde aranan bir çeşit olacağı kanaatindeyiz’’ ifadelerini kullandı. •Haber Merkezi•

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