2 KiLO EKTi, 300 KiLO BEKLiYOR

Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta 2012-2016 yılları arasında uygulamaya konulan kabak çekirdeği üretimini artırma projesinin unutulmasına karşın, çiftçiler kendi imkanları ile yaptıkları deneme ekimlerinden olumlu sonuç alıyor.

Yozgat’ın İnceçayır köyünde ikamet eden Yılmaz Karaca isimli çiftçi, bu yıl yaklaşık 2 dekarlık tarım alanına 2 kilo kabak çekirdeği ekimi yaptı. 300 kilo civarında bir ürün beklediğini bildiren Karaca, Kayseri’de yaygın olarak kabak çekirdeği üretiminin yapıldığını, kendisinin de Yozgat’ta deneyip, üretimini yapmak istediğini bildirdi. Karaca, ‘’Kayseri’de üretim yapanlar çok güzel de para kazanıyorlar. Şu anda kabak çekirdeğinin kilosu tarlada 35 lira. Tarladan çıkartıp kuruttuğun zaman 40-45'i buluyor. Bana göre bu iş çok karlı masrafı da yok. Gübresi yok, fazladan su da istemiyor. Kuruya ek kuru da oluyor, her yerde oluyor. Arazi kıraç diye sorun olmuyor. 2 kez 3 kez yağmur gördüğü zaman çok güzel verim alıyorsun. 2 kilo çekirdek ektim, 300 kilo bekliyorum. Bu yıl 2 dekara ekim yaptım, önümüzdeki yıl daha fazla alana ekim yapmayı düşünüyorum’’ diye konuştu.

HER KOŞULDE YETİŞİYOR

Kabak çekirdeğinin, kuru ve sulu tarımı yapılabilen bir ürün olduğunu hatırlatan Yılmaz Karaca isimli çiftçi, Yozgat’ta her ürünle münavebe özelliğinin olması, tek seferde hasat edilmesi, İlaç, gübre, tohum masraflarının düşük maliyetli olmasının önemli bir avantaj olduğunu aktardı. Karaca, ‘’Ekimden-hasada kadar tüm tarımsal işlemlerde makine kullanılabiliyor. İşçilik giderleri diğer ürünlere göre çok daha az, çok da cazip’’ ifadelerini kullandı.

PROJE RAFA KALKTI

Yozgat tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 2012 yılında alternatif ürün çeşidini artırmak amacıyla hazırlanan proje kapsamında Yerköy ve Sorgun ilçelerinde ekimi yapıldı. Kabak çekirdeği pazarının sınırlı olduğu, çiftçilerin talebe bağlı üretim yapmaları nedeniyle proje uygulaması 2016 yılında son kez uygulandı. Yozgat’ta 2012-2016 yıllarında kabak çekirdeği üretimine yönelik olarak yapılan ekim alanları kademeleri olarak arttı. 2013 yılına kadar hiç yok denecek kadar olan üretim, proje kapsamında belirli bölgelerde arttı. 2013 yılında Yozgat il genelinde 475 dekar alandan 29 ton çerezlik kabak çekirdeği üretilirken, 2014 yılında ekim alanı 675 dekara üretim 34 tona çıktı. 2016 yılında ise 730 dekar alana ekim yapıldığı, 49 ton ürün alındığı kaydedildi.