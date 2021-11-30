Zirve Ankara takımlarının

Haftaya lider giren Ankara TKİspor Yozgatspor’u deplasmanda 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürürken, haftaya 4’üncü sırada giren Keçiören Belediye Bağlumspor deplasmanda Mucur Yabanlıspor’u 1-0 mağlup ederek puan cetvelinde ikinci sıraya yerleşti. Zirve Mücadelesi veren Sorgun Belediyespor deplasmanda Çayıralan Esnafspor’a 2-1 mağlup olarak zirve yarışında ağır bir yara alırken, Osmancık Belediyespor ise deplasmanda Ankara DSİspor’u 21 mağlup etti. Yeşil Kamanspor ise haftayı maç yapmadan geçirdi.