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Zirve Ankara takımlarının

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge Üçüncü Grup’ta zirvede Ankara takımları yer alıyor.

30 Kasım 2021 Salı 00:08
Zirve Ankara takımlarının

Haftaya lider giren Ankara TKİspor Yozgatspor’u deplasmanda 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürürken, haftaya 4’üncü sırada giren Keçiören Belediye Bağlumspor deplasmanda Mucur Yabanlıspor’u 1-0 mağlup ederek puan cetvelinde ikinci sıraya yerleşti. Zirve Mücadelesi veren Sorgun Belediyespor deplasmanda Çayıralan Esnafspor’a 2-1 mağlup olarak zirve yarışında ağır bir yara alırken, Osmancık Belediyespor ise deplasmanda Ankara DSİspor’u 21 mağlup etti. Yeşil Kamanspor ise haftayı maç yapmadan geçirdi.

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