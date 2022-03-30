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Ziraat Fakültesinde turnuva

Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Orhan Ermetin’in önderliğinde Tarım Eğitim ve Çevre Gönüllüleri topluluğu tarafından masa tenisi turnuvası düzenlendi.

30 Mart 2022 Çarşamba 00:23
Ziraat Fakültesinde turnuva

 2 farklı kategorisi bulunan turnuvaya 25 öğrenci ve 14 personel katıldı. Öğrenciler ve Personeller arası gerçekleştirilen masa tenisi turnuvası sonrasında düzenlenen ödül törenine Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Gürbüz de katıldı. Öğrenciler arasın gerçekleştirilen masa tenisi turnuvasında Burak Aktaş birinci olurken, Resul Çelebi ikinci, Yıldırım Özen ise üçüncü oldu. Ziraat Fakültesi personeli arasında yapılan turnuvada ise Ali Şirin Gevher birinci, Orhan Ermetin ikinci, Yavuz Metin ise üçüncü oldu. Dereceye girenlere ödüllerini Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Gürbüz verdi. Ödül töreninde konuşan Gürbüz, Spor dirliğimize ve birliğimize katkıda bulunan bir vesile olduğunu söyledi. Bu tür etkinlikler sadece basit etkinlikler olarak görülmemesi gerektiğine vurgu yapar Gürbüz, ‘’Bir amaca hizmet etmelidir. İnsanın sağlığına, iletişimine, dersler arasında stres atma veya vakit geçirmeye adanmalıdır. Her doğru başlangıç, Olimpiyatlarda yapılan bir başarı gibi görülmelidir” dedi. 
Öğretim Görevlisi Orhan Ermetin’e bir turnuva düzenlediği için teşekkür etti. Dekan Prof. Dr. Yavuz Gürbüz ile Öğretim Üyesi Orhan Ermetin karşılıklı masa tenisi oynadılar. 

Son Güncelleme: 29.03.2022 18:27
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