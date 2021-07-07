Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1382.58
ALTIN
501.91
DOLAR
8.6872
STERLİN
12.0079
EURO
10.2881

Yüzme havuzunda kayıtlar başladı

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren yarı olimpik yüzme havuzunda hafta başı başlayan kayıtlar devam ediyor.

07 Temmuz 2021 Çarşamba 00:08
Yüzme havuzunda kayıtlar başladı

Tam açılma dönemiyle beraber Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait yüzme havuzu da üye kayıtlarının startını verdi. Yüzme eğitimi alacak öğrenciler ile birlikte halk seanslarına katılacak olan vatandaşlar pazartesi gününden itibaren Spor Vadisi bölgesinde bulunan yarı olimpik yüzme havuzuna giderek kayıt yaptırmaya başladılar. Bir kerelik giriş için bilet fiyatları 20 lira olan yarı olimpik yüzme havuzunda yüzme öğrenecek öğrenciler için ise aylık 80 lira ücret talep ediliyor. Yetişkin abonelere ise 10 bilet yerine geçen kartlar 180 liradan veriliyor. 

Anahtar Kelimeler:
Yüzme Havuzunda Kayıtlar Başladı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YOZGAT’IN MiLLi GURURU
YOZGAT’IN MiLLi GURURU
Eğitim Kurumları arası futbol turnuvası
Eğitim Kurumları arası futbol turnuvası
Bizim kızlardan farklı tarife
Bizim kızlardan farklı tarife
Yozgatspor üçüncü oldu
Yozgatspor üçüncü oldu
Altyapı seçmelerine yoğun ilgi
Altyapı seçmelerine yoğun ilgi
Bozokspurlu oyuncuların turnuva heyecanı
Bozokspurlu oyuncuların turnuva heyecanı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim