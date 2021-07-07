Yüzme havuzunda kayıtlar başladı

Tam açılma dönemiyle beraber Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait yüzme havuzu da üye kayıtlarının startını verdi. Yüzme eğitimi alacak öğrenciler ile birlikte halk seanslarına katılacak olan vatandaşlar pazartesi gününden itibaren Spor Vadisi bölgesinde bulunan yarı olimpik yüzme havuzuna giderek kayıt yaptırmaya başladılar. Bir kerelik giriş için bilet fiyatları 20 lira olan yarı olimpik yüzme havuzunda yüzme öğrenecek öğrenciler için ise aylık 80 lira ücret talep ediliyor. Yetişkin abonelere ise 10 bilet yerine geçen kartlar 180 liradan veriliyor.