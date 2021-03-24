Yüzme havuzu açıldı

Covit-19 tedbirleri kapsamında kapatılan Spor Vadisinde bulunan yarı olimpik yüzme havuzunun 4 Mart 2021 tarihinden itibaren normalleşme süreci kapsamında hazırlanan çalışma programı doğrultusunda sporcu ve halk seanslarının açıldığı bildirildi. Buna göre pazartesi günleri bakım ve temizlik günü olarak belirlenirken, hafta içi 10-11, 16-17 ve 17.30-18.30 saatlerinde Yozgatlı vatandaşlar halk seansı adı altında yüzme havuzundan faydalanabiliyorlar. Her seansta en fazla 12 kişi yüzme havuzunda faydalanıyor. Halk seansları dışında kalan bölümlerde ise karma sporcular için seanslar düzenlendi.