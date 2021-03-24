Yüzme havuzu açıldı

Covit-19 tedbirleri kapsamında kapatılan Spor Vadisinde bulunan yarı olimpik yüzme havuzunun 4 Mart 2021 tarihinden itibaren normalleşme süreci kapsamında hazırlanan çalışma programı doğrultusunda sporcu ve halk seanslarının açıldığı bildirildi. Buna göre pazartesi günleri bakım ve temizlik günü olarak belirlenirken, hafta içi 10-11, 16-17 ve 17.30-18.30 saatlerinde Yozgatlı vatandaşlar halk seansı adı altında yüzme havuzundan faydalanabiliyorlar. Her seansta en fazla 12 kişi yüzme havuzunda faydalanıyor. Halk seansları dışında kalan bölümlerde ise karma sporcular için seanslar düzenlendi.
24 Mart 2021 Çarşamba 00:01
Son Güncelleme: 23.03.2021 17:21