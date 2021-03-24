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Yüzme havuzu açıldı

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren yarı olimpik yüzme havuzu 4 Mart tarihi itibariyle tekrardan hizmet vermeye başladı.

24 Mart 2021 Çarşamba 00:01
Yüzme havuzu açıldı

Covit-19 tedbirleri kapsamında kapatılan Spor Vadisinde bulunan yarı olimpik yüzme havuzunun 4 Mart 2021 tarihinden itibaren normalleşme süreci kapsamında hazırlanan çalışma programı doğrultusunda sporcu ve halk seanslarının açıldığı bildirildi. Buna göre pazartesi günleri bakım ve temizlik günü olarak belirlenirken, hafta içi 10-11, 16-17 ve 17.30-18.30 saatlerinde Yozgatlı vatandaşlar halk seansı adı altında yüzme havuzundan faydalanabiliyorlar. Her seansta en fazla 12 kişi yüzme havuzunda faydalanıyor. Halk seansları dışında kalan bölümlerde ise karma sporcular için seanslar düzenlendi.

Son Güncelleme: 23.03.2021 17:21
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