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Yozgatspor’dan stat açıklaması

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor’dan ligin ikinci yarısında müsabakalarını oynayacağı stat ve kendilerine destek verenler ile ilgili açıklama geldi.

13 Ocak 2021 Çarşamba 00:49
Yozgatspor’dan stat açıklaması

Yozgatspor’un sosyal medya hesabından açıklama ve teşekkür başlığı ile yapılan açıklamada, ‘’TFF'nin ikinci devre maçlarımızın oynanacağı Sorgun İlce Stadı ile ilgili olumsuz yaklaşımı giderilmiştir. Yarın için TFF görevlendirilen denetçi statta gerekli incelemeleri yapacak ve maçlarımızın Sorgun' da oynanması için gerekli tedbirler aciliyetle alınacaktır. Sorunun çözümüne katkılarından dolayı Yozgat Milletvekilimiz sayın Bekir Bozdağ, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve TFF Profosyonel Kurul Genel Direktörü Tuncay Yanık'a teşekkür ediyoruz. İnşallah ikinci yarı maçlarımız Sorgun İlçe Stadı'nda oynanacaktır’’ denildi. Öte yandan Sorgun ilçe stadında TFF yetkilileri tarafından yapılan denetleme ve  incelemelerde maçların Sorgun İlçe Stadı'nda oynanmasının uygun bulunduğu bildirildi. 

Son Güncelleme: 12.01.2021 18:32
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Yozgatspor’dan Stat Açıklaması
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