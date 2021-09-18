Yozgatspor’da yoğun mesai

Teknik direktör Feridun Dündar ile yeni bir yapılanmanın içerisine giren kırmızı siyahlı ekip, yeni sezonda hedefini de üst sıralar olarak belirledi. Yozgatspor teknik direktörü Feridun Dündar, yeni sezon hazırlıklarına geçtiğimiz hafta içerisinde Yozgat’ta başladıklarını söyledi. Anlaşma sağladıkları ve denemeye aldıkları oyuncular ile kampın devam ettiğini dile getiren Dündar, Yozgatspor olarak bu sezon hedeflerinin üst sıralara oynamak olduğunu dile getirdi. Yeni sezonda herkesin manevi desteğine ihtiyaçlarının olduğunu hep birlikte Yozgatspor’u hak ettiği yerlere yetireceklerine inandığının altını çizen Dündar, ‘’Bizler bir ve beraber olursak bütün zorlukların üstesinden geliriz. Yozgatspor paydaşında hep birlikte birleştiğimizde şehrimizin takımını hak ettiği noktalara taşırız. Siyasilerimiz ile, tüm Yozgatlılar ile STK’lar ile, taraftarlarımız ile bir bütün olacağız. Sezona da iyi bir başlangıç yapıp ligi de istediğimiz yerde bitireceğimize inancım tam. Lige iyi bir başlangıç yapabilmek ve tam manasıyla hazır olabilmek için yoğun bir şekilde antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Günde çift idman yapıyoruz. Fırsat buldukça da hazırlık müsabakaları oynayarak takımımın uyum sorununu çözmek istiyorum’’ dedi.