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Yozgatspor’da üç eksik

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor yarın İskenderunspor ile oynayacağı müsabakaya üç oyuncusundan yoksun çıkacak.

02 Mart 2021 Salı 00:38
Yozgatspor’da üç eksik

 Perşembe günü deplasmanda Mardin Fosfatspor ile karşı karşıya gelen ve güçlü rakibinden bir puan almayı başaran kırmızı siyahlı ekip bir puanın karşılığında üç oyuncusunu da bu hafta kaybetti. Mardin Fostaspor ile oynanan müsabakanın ilk dakikalarında sakatlanan Ziya İstek’in yapılan ilk müdahalesinin ardından arka adalesinde yırtık tespit edildi. Tecrübeli oyuncunun bugün çekilecek olan MR’ından sonra durumunun netlik kazanacağı ve tedavisine ara vermeden başlanacağı öğrenildi. Başarılı defans oyuncusunun ne kadar sahalardan uzak kalacağı ise bugün netlik kazanacak. Öte yandan Mardin Fosfatspor ile oynanan müsabaka öncesinde sarı kart sınırında olan Ercan Karaca ve Burak Aydın bu müsabakada sarı kart görünce cezalı duruma düştüler. Çarşamba günü İskenderunspor ile oynanacak olan müsabakada Ziya İstek, Ercan Karaca ve Burak Aydın takımdaki yerlerini alamayacaklar. Ayrıca kırmızı siyahlı ekip bugün Yozgat Şehir Hastanesinden rutin Covit-19 testi verecek. 

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Yozgatspor’da üç Eksik
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