Yozgatspor’da son hazırlıklar

Zirve mücadelesinden kopmak istemeyen kırmızı siyahlı ekip bugün teknik direktör Polat Özkan gözetiminde Bozok Stadı dış sahasında Yozgat’taki son hazırlıklarını tamamlayacaklar. Yarın Ankara’ya gidecek olan kırmızı siyahlı ekip müsabakanın oynanacağı sahada son antrenmanını yaptıktan sonra maç saatini beklemeye koyulacak. Yozgatspor teknik direktörü Polat Özkan, Pazar günü ligde zirvenin ortağı olan Keçiören Belediye Bağlumspor ile deplasmanda karşı karşıya geleceklerini bu zorlu deplasmanda mutlaka üç puan ile ayrılmaları gerektiğini söyledi. Ankara temsilcisi ile oynayacakları müsabakaya çok iyi hazırlandıklarını ve güçlü rakiplerini deplasmanda yeneceklerine inandığını dile getiren Özkan, ‘’ Keçiören Belediye Bağlumspor ile oynayacağımız müsabakaya çok iyi hazırlandık. Rakibimizi yenebilecek güce sahibiz ve yeneceğimize de inancımız tamdır. Güçlü rakibimizi yenmemiz durumunda zirvenin de yeni ortaklarından biri biz olacağız. Mağlubiyeti kesinlikle düşünmek istemiyorum. Çünkü mağlubiyet bizi zirve yarışımızda zora sokar. O yüzden Keçiören Belediye Bağlumspor karşısında alacağımız üç puan altın değerinde olacak’’ dedi.