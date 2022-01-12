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Yozgatspor’da hazırlıklar sürüyor

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü grupta mücadele eden Yozgatspor ligin ikinci yarısı için hazırlıklarını sürdürüyor.

12 Ocak 2022 Çarşamba 00:57
Yozgatspor’da hazırlıklar sürüyor

Yozgatspor teknik direktörü Polat Özkan, ligin ilk devresinde iyi mücadele etmelerine karşılık istedikleri noktada ligi tamamlayamadıklarını söyledi. Her şeye rağmen zirve mücadelesinden kopmadıklarını hatırlatan genç teknik adam, ‘’Devre arasında iyi bir çalışma dönemi geçiriyoruz. Aramızdan ayrılan arkadaşlarımız oldu. Onların yerlerini ve eksik bölgeleri en kısa zamanda doldurarak ikinci yarıya çok daha iyi başlamak istiyoruz. Ligin ikinci yarısının ilk kendi sahamızda Anakara DSİspor ile karşı karşıya geleceğiz. İlk devrede rakibimizi deplasmanda 1-0 mağlup etmeyi başarmıştık. Ligde zirve yarışını devam ettirebilmemiz için Ankara TKİspor’u mutlaka yenmemiz gerekiyor. Bu müsabakanın oynanacağı tarihe kadar da çok iyi hazırlanacağız. Güçlü rakibimizi yenerek ligin ikinci devresine galibiyet ile başlamanın hesaplarını yapıyoruz. Şuanda devre arasını Yozgat’ta kendi tesislerimizde yaptığımız kamp ile devam ettiriyoruz. Hem kondisyon hem de teknik ve taktik ağırlıklı çalışmalar yapıyoruz. İmkanlar ölçüsünde istediğimiz oyuncuları kadromuza katabilirsek ligin ikinci devresi bizim için çok daha iyi geçeceği düşüncesindeyim’’ dedi. 

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