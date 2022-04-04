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Yozgatspor umut tazeledi

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci 3’üncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, Keçiören Belediye Bağlumspor’u 4-0 mağlup ederek zirve umutlarını son haftaya taşıdı.

04 Nisan 2022 Pazartesi 00:53
Yozgatspor umut tazeledi

Geçtiğimiz hafta Osmancık Belediyespor’a deplasmanda yenilerek umutlarını mucizelere bırakan kırmızı siyahlı ekip bu hafta konuk ettiği lider Keçiören Belediyespor karşısında aldığı galibiyet ile zirve için yeniden umutlandı. Osmancık Belediyespor’un puan kaybettiği haftayı galibiyet ile tamamlayan kırmızı siyahlı ekip puan cetvelinde ikinci sıraya yükselirken, lider Ankara TKİspor ile de arasındaki 2 puanlık fark devam etti. Ligin son haftasında Ankara TKİspor Osmancık deplasmanında mağlup olur, Yozgatspor ise deplasmanda Mucur Yabanlıspor’u mağlup etmesi durumunda kırmızı siyahlı ekip Play-Off’lara kalan taraf olacak. Yozgat Bozok Stadı dış sahasında oynanan müsabakanın ilk yarısına iki takımda kontrollü başladı. 5’inci dakikada Yozgatspor’un kazandığı serbest vuruşu Burak Emre Kaya kullandı. Bu oyuncunun direk kaleye gönderdiği top kafalardan sekti kalecide kaldı. 7’inci dakikada Keçiören Belediye Bağlumspor atağında Alper’in ceza sahası dışından sert şutu Yozgatspor kalecisinde kaldı. 17’inci dakikada Keçiören Belediye Bağlumspor atığında Yusuf Eser’in ceza sahası dışından sert şutunu Yozgatspor kalecisi son anda kornere çeldi. 21’inci dakikada Burak Emre Kaya’nın serbest vuruşta kaleye gönderdiği top üstten auta çıktı. 25’inci dakikada Yozgatspor’un kazandığı serbest vuruşu Muharrem Kaya kullandı. Bu oyuncunun direk kaleye gönderdiği top kaleciye de çarparak filelerle buluştu 1-0. 40’ıncı dakikada Muharrem Kaya’nın ceza sahası dışından sert şutu kalecide kaldı. 45’inci dakikada Yozgatspor paslaşarak kendi yarı alanından çıktı. Topla buluşan Yavuz Kaygısız uzaktan ser vurdu meşin yuvarlak bir kez daha filelerle buluştu: 2-0. 45+2’inci dakikaya Alper Öz Köksal’ın ceza sahası dışından sert şutunu Yozgatspor kalecisi çeldi. Dönen topu Yusuf Eser tamamladı bir kez daha Yozgatspor kalecisi topu kontrol etti. Müsabakanın ilk yarısı Yozgatspor’un 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarıda baskısını arttıran kırmızı siyahlı ekip ikinci yarıya golle başladı. 49’uncu dakikada Burak Emre Kayan kornerden falsolu bir şekilde direk kaleye gönderdiği top rüzgarında etkisi ile gol çizgisini geçerek dışarı çıktı. Pozisyona yakın olan müsabakanın hakemi golü verince kırmızı siyahlı ekip skoru 3-0’a taşıdı. 56’ıncı dakikada Yozgatspor atağında topla buluşan Ebubekir’in ceza sahası dışından sert şutu yanına nasıl farklı auta çıktı. 67’inci dakikada Burak Emre Kaya’nın defansın arkasına gönderdiği topla buluşan Muharrem Kaya’nın şutu Keçiören defansından döndü, dönen topu Ebubekir tamamladı 4-0. Müsabakada başka gol olmayınca kırmızı siyahlı ekip üç puanı 4-0’lık skor ile aldı. 

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