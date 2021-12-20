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Yozgatspor umduğunu bulamadı

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, Keçiören Belediye Bağlumspor karşısında umduğunu bulamadı, sahadan 3-2 mağlubiyet ile ayrılan taraf oldu.

20 Aralık 2021 Pazartesi 00:17
Yozgatspor umduğunu bulamadı

Mutlak galibiyet parolası ile çıktığı Ankara deplasmanında müsabakanın ilk yarısını güçlü rakibi karşısında 2-0 geride tamamlayan kırmızı siyahlı ekip ikinci yarıda toparlandı ve aradığı golleri bularak skoru 2-2’ye getirdi. Ancak müsabakanın son dakikalarında kalesinde gördüğü golle yıkıldı ve sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. Müsabakanın ilk yarısına hızlı başlayan taraf ev sahibi Keçiören Belediye Bağlumspor oldu. İlk dakikalardan itibaren Yozgatspor kalesine gol için yüklenen ev sahibi Keçiören Belediye Bağlumspor aradığı golü 32’inci dakikada H. Ilcan’ın attığı golle buldu. İlk yarının sonlarına doğru Y. Eser ile farkı ikiye çıkarak Keçiören Belediye Bağlumspor soyunma odasına Yozgatspor karşısında 2-0 üstün gitti. Müsabakanın ikinci yarısında Yozgatspor gol için Keçiören Belediye Bağlumspor kalesine yüklendi. 61 ve 77’inci dakikalarda attığı golle skoru 2-2’ye getiren kırmızı siyahlı ekip müsabakanın sonlarına doğru kalesinde gördüğü golle yıkıldı. Saha zemininin karla kaplı olduğu zor şartlarda oynanan müsabakayı ev sahibi Keçiöeren Belediye Bağlumspor 3-2 kazandı. Kırmızı siyahlı ekip aldığı bu mağlubiyet ile 11 puanda kaldı. Ev sahibi Keçiören Belediye Bağlumspor ise puanını 17’ye yükselterek zirve yolunda önemli bir avantaj yakaladı. Yozgatspor ise aldığı bu mağlubiyet ile zirve yarışından büyük oranda koptu.

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