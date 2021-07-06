Yozgatspor üçüncü oldu

14 takımın katılımı ile gerçekleştirilen Masterler Ligi’nde Niğde 51 Masterler takımının ardından kendi gurubunu ikinci sırada tamamlayan Yozgatspor Masterler kulübü Kayseri’nin ev sahipliğinde Play-Off müsabakaları oynadı. Eleme usulüne göre oynanan müsabakalarda Kayseri Masterler takımı ile eşleşen Yozgat temsilcisi güçlü rakibine yenildi. Kırşehir Neşet Ertaş Masterler takımı ile üçüncülük dördüncülük müsabakasına çıkan Yozgatspor Masterler takımı güçlü rakibini penaltı atışları sonucunda yenerek ligi üçüncü sırada tamamladı. Müsabakalar sonrasında düzenlenen kupa töreninde ligin şampiyonluk kupasını Kayseri Masterler kaldırırken ikincilik kupasını ise Niğde 51 Masterler takımı kaldırdı. Yozgatspor Masterler takımı üçüncü Kırşehir Masterler takımı ise dördüncülük kupasını aldı. Yozgatspor Masterler Kulübü Başkanı Feridun Karakoç, yaptığı açıklamada Yozgat’ta 40 yaş üstü önceden futbol oynamış ve futbola gönül vermiş kişilerle bir araya gelinerek Yozgatspor Masterler ekibini kurduklarını hatırlattı. 2008 yılından itibaren bu hizmeti yapmakta olduklarını söyleyen Karakoç, yaklaşık 3 sene öncede Anadolu Masterler Dostluk Federasyonunu kurduklarını ve yönetimin de Başkan yardımcılığı görevine geldiklerini vurguladı. Federasyonlarının 2019-2020 sezonunun tamamlandığını hatırlatan Karakoç, Yaklaşık 14 takım katılımı ile 7’şerli iki grup halinde deplasmanlı olarak ligde mücadele ettiklerini vurguladı. İki gurubun birinci ve ikincileri için Play-Off müsabakaları yapılması kararlaştırıldığının altını çizen Karakoç, ‘’Play-Off müsabakaları Pandemiden dolayı gecikmeli de olsa Kayseri’de yapıldı. Kayseri Masterler ,Yozgatspor Masterler, Niğde 51 Masterler ve Kırşehir Neşet Ertaş Masterler takımı katıldı. Yapılan müsabakalar sonucu Kayseri Masterler 1’inci, Niğde 51 Masterler İkinci, Yozgatspor Masterler 3’üncü ve Kırşehir Neşet Ertaş Masterler 4’üncü oldu. Her şey çok iyi oldu ve ev sahipliği yapan Kayseri Masterler yönetimini görevlilerini ve tüm sporcularını tebrik ediyoruz. Ayrıca misafir perverlik gösteren herkesi canı gönülden kutluyor ve teşekkürlerimizi sunuyoruz. Daha nice lig ve turnuvalarda buluşmak ve başarılarımızı daha üst seviyeye getirmek istiyoruz. Ayrıca takıma desteklerini esirgemeyen tüm bürokratlarımıza ve esnaflarımıza takım adına teşekkürlerimizi borç biliyor herkese saygılar sunuyoruz’’ dedi.