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YOZGATSPOR TEPELEYECEK!

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, Perşembe günü Sorgun İlçe Stadında Büyükçekmece Tepecikspor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarına teknik direktör Memduh Fidan gözetiminde başladı.

25 Ocak 2021 Pazartesi 00:19
YOZGATSPOR TEPELEYECEK!

Devre arası kamp çalışmalarını Yozgat’ta tamamlayan ve lig hazırlıklarına başlayan kırmızı siyahlı ekip, yeni teknik direktörü ve yeni oyuncuları ile birlikte ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Yozgatspor teknik direktöre Memduh Fidan, Yozgat’ta kendi tesislerinde çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyledi. Devre arası kamp çalışmaları sırasında iki tane hazırlık müsabakası oynama fırsatı da bulduklarını dile getiren tecrübeli teknik adam Memduh Fidan, ‘’Oynadığımız iki hazırlık müsabakasında da oyuncularımın durumlarını görme fırsatı buldum. Aramıza yeni katılan oyuncular ili birlikte şuanda takımımız çok iyi durumda. Hazırlık müsabakalarında yeni oyuncularımın çok fazla uyum sorunu yaşamadığını gördüm. Bu da bizim için çok büyük bir avantaj. Oynadığımız hazırlık müsabakasının ardından devre arası kamp çalışmalarımızı tamamladık ve lig haftasına girdik. Hafta sonu lig haftası hazırlıklarımıza başladık. Perşembe günü Büyükçekmece Tepecikspor ile çok zor bir müsabaka oynayacağız. Güçlü rakibimizi yenerek ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Büyükçekmece Tepecikspor karşısında alacağımız galibiyete çok ihtiyacımız var’’ dedi. 

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YOZGATSPOR TEPELEYECEK!
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